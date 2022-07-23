SPOR Sivas'ta Enduro Festivali nefes kesti Sivas'ta Enduro Festivali nefes kestiEraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) - Sivas Belediyesi ve Sivas Motor Sporları Kulübü iş birliğinde Süper Enduro Festivali düzenlendi. Sivas'ta Enduro Festivali nefes kesti Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) - Sivas Belediyesi ve Sivas Motor Sporları Kulübü iş birliğinde Süper Enduro Festivali düzenlendi. Festivale katılan sporcular zorlu parkurdaki mücadeleleriyle nefes kesti. Sivas Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştirilen Süper Enduro Festivali, Paşabahçe mesire alanı yanındaki özel parkurda bugün başladı. İki gün sürecek olan festivale 25 ilden 142 sporcu katıldı. Müsabakalar öncesi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, festivale katılan yarışmacılara başarı dileğinde bulundu. Festival için hazırlanan özel parkurda sporcular, zamana karşı nefes kesen performanslar sergiledi. Müsabakaları motor tutkunları da ilgiyle takip etti. 2 gün sürecek olan festivalde dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Demirören Haber Ajansı / Güncel Sivas Belediyesi Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› SPOR Sivas'ta Enduro Festivali nefes kesti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.