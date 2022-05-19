SPOR Sivas Belediyesi'nden Türkiye Kupası final maçına 200 otobüs desteği - Haberler

Sivas Belediyesi'nden Türkiye Kupası final maçına 200 otobüs desteği

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Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ziraat Türkiye Kupası Final maçında 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor maçına gidecek taraftarlar için 200 otobüs kaldıracaklarını açıkladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Bilgin, "Sivasspor kurulduğu günden bu güne kadar Sivas'ın en önemli değeri ve en önemli markası. Bugün Sivas'ımızı hem ulusal manada hem de uluslararası manada Avrupa'ya açılan yüzümüz olarak en güzel şekilde markamızı artıran bir değerimiz. Şehrin dinamiklerine düşen de böyle güzel bir markaya güzel bir değere sahip çıkmaktır. Başkanımızın söylediği üzere haftaya perşembe günü İstanbul'da en önemli maçlarımızdan birine çıkacağız. Türkiye Kupası final maçında Kayserispor ile karşılaşacağız. Sivasspor'un bu güne kadar ki sportif başarılarının üzerine inşallah perşembe akşamı bir başarı daha ekleyerek Sivas'a döneceğiz. Buna şehir olarak inanıyoruz. Çünkü güzel bir yönetim, güzel bir birliktelik, güzel bir takım var ve teknik heyet de buna inanmış vaziyette. İnşallah perşembe günü Sivaslıları mutlu edecek bir sonuçla Sivas'a döneceğiz. Burada Sivasspor görevini yapıyor; yönetim işini yapıyor; teknik heyet, futbolcular işini yapıyor. Şehre düşen şehrin yöneticilerine düşen de belli görevler var. Biz bu noktada Sivas'ta yaşayan taraftarımızın İstanbul'a gidip takımını desteklemek, takımın 12'nci gücü olma noktasında üzerimize düşen görevi yapalım dedik. Başkanımızla görüştük, yönetimimizle görüştük ki şu ana kadar Sivasspor'umuza yaptığımız her desteği istişare ile yaptık ve inşallah haftaya perşembe günkü maçta Sivas'ta yaşayan hemşehrilerimizden Sivas'ta olup da biletini alıp da İstanbul'a gitmek isteyen herkesi İstanbul'a götürmeyi planlıyoruz. 200 araçla ilgili çalışmamızı tamamladık. 200 otobüsle şu anda hazırız. Taraftarımız biletini aldığı takdirde 200 araçla birlikte Sivas'taki taraftarları İstanbul'a taşıyacağız. 200 araçtan fazla bir talep olursa onları da götüreceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

İstanbul'dan da önemli katılım beklendiğini belirten Başkan Bilgin, "İstanbul'daki derneklerimizin organize ettiği bir toplantıda da İstanbul'daki hemşehrilerimizin maça gelmeleri noktasında bir toplantıya katılacağız. Biz şehir olarak birliğimizi beraberliğimizi sağlayıp takımımıza destek olduktan sonra ben inanıyorum ki takım bugüne kadar yaptığı gibi bu günden sonra da şehir için en güzelini yapacaktır. Biz tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. ve o kupa Sivas'a gelecek diyoruz" diye konuştu.

'TÜM TARAFTARLARIMIZI MAÇA BEKLİYORUZ'

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, destekten dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ederek, "Bildiğiniz gibi 1963'ten beri devam Türkiye Kupasında tarihimizde ilk defa finale kalma başarısını gösterdik. Dolayısıyla önümüzde belki de Sivasspor tarihinin en önemli karşılaşması var. Bu mücadeleden de zaferle çıkmak için el birliği, güç birliği, iş birliği gerekiyor. Yönetici olduğumuzdan beri kendisi de Sivasspor da görev aldıktan beri sürekli Sivasspor'umuzu destekleyen Sayın Başkanımız Hilmi Bilgin ile birlikteyiz bugün. Kendisinin taraftara ne gibi destekleri olacak bunları konuşacağız. Bizim için gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Kayseri de bizim komşu vilayetimiz. ve çok değerli başarılı bir takımı da söz konusu. Onlar da bizim gibi bu sene Türkiye Kupasına önem verdiler. Dolayısıyla çok güzel Anadolu derbisi olabilecek nitelikte. Anadolu futbolunu taçlandıracak bir karşılaşma olacak. O yüzden tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Geleceklerinden en ufak bir şüphemiz yok, ancak yine de bize yakışır bir organizasyonla taraftarımızı stadyum getirmek istiyoruz. El birliğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Güzel bir maç olsun. İnşallah kupayı şehrimize getiririz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel