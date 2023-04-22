SPOR Şenol Güneş: Eksik olsa da olumlu işler yapmak sevindiriciAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bizim için güzel oldu.

SPOR Şenol Güneş : Eksik olsa da olumlu işler yapmak sevindirici

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bizim için güzel oldu. Ramazan Bayramı'nı kutlarken yarın da 23 Nisan'ı kutlayacağız. İki bayrama 3'üncü bayramı kattık. Eksik olsa da olumlu işler yapmak sevindirici" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Güneş, 'Maçtan önce favoriydik. Maç bittiğinde de gol yemeden iki gol ile kazandık. Rakip elinden gelen gayreti gösterdi. Bu yıl zorlu maçlar oynadılar, son dakikada puanlar kaybettiler. Bugün de iyi başladılar. Daha sonra oyuna biz hakim olunca ve gol de gelince oyundan kopmalar başladı. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulduk, atamadık ama 2-0 kazanmak olumlu bir durum. Bizim için güzel oldu. Ramazan Bayramı'nı kutlarken yarın da 23 Nisan'ı kutlayacağız. İki bayrama 3'üncü bayramı kattık. Eksik olsa da olumlu işler yapmak sevindirici' diye konuştu.

"HİÇBİR ŞEYE BAKMADAN KENDİMİZLE YARIŞACAĞIZ"

Oyun olarak istedikleri seviyede olmadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, 'İstatistik olarak bazı bilgiler önemli ama esas olan oyun felsefesini sürdürülebilir hale getirmek. O sorunları çözmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeye bakmadan kendimizle yarışacağız. Bir kadro oluşturacağız, uyumlu olmayanları değiştireceğiz. Olumlu taraflarımız daha fazla. Galatasaray maçı var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fizik ve oyun olarak bir seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Bu yıl Beşiktaş kabuk değiştirirken mevcut oyuncuların takıma ait olduğunu hissetmek ve bu kadroyla devam etmek için uğraşıyoruz. Eldekilerin uyumlu olması işimize gelir' şeklinde konuştu.

Süper Lig'de gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında da düşüncelerini aktaran Güneş, 'Bugün N'Koudou'ya ihtiyacımız yoktu, almadık. Onur hastalandı, oynamadı. Rosier son haftalarda iyi gidiyor. İyi oynadı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük camialardan biri. Hep beraber iyi bir hocası olan iyi bir takıma karşı oynayacağız" diye konuştu.