SPOR Şampiyonluğu garantileyen Çorum FK taraftarları kutlama yaptıYusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, ligin bitmesine 1 maç kala Isparta 32 Spor'u Berkay Can Demircioğlu ve Hürşit Taşcı'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi.

SPOR Şampiyonluğu garantileyen Çorum FK taraftarları kutlama yaptı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, ligin bitmesine 1 maç kala Isparta 32 Spor'u Berkay Can Demircioğlu ve Hürşit Taşcı'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi.

Çorum'da oynan maçın bitmesinin ardından gerek sahada gerekse kentin sokaklarında 'Şampiyon Çorum FK? sesleri yükseldi. Sahada, evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen kırmızı-siyahlı takımın taraftarı, Çorum FK bayrakları ve meşalelerle kutlama yaptı. Taraftarların sevinci kentin bir çok noktasında sürdü. (DHA)