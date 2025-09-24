Spor Salonundaki Kurşunlama Olayında 6. Tutuklama
Aydın'ın Efeler ilçesindeki spor salonu kurşunlama olayı sonrası gözaltına alınan Yusuf Geyik, mahkemede tutuklandı. Davada tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya çıktı.
SALONDAN AĞLAYARAK ÇIKTI
Aydın'ın Efeler ilçesindeki spor salonunu kurşunlama olayına ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Yusuf Geyik, çıkarıldığı mahkemede, 'Suç işlemek için örgüt kurma' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı. Geyik, duruşma salonundan ağlayarak çıktı. Böylelikle olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel