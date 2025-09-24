Spor Salonundaki Kurşunlama Olayında 6. Tutuklama

SALONDAN AĞLAYARAK ÇIKTI

Aydın'ın Efeler ilçesindeki spor salonunu kurşunlama olayına ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Yusuf Geyik, çıkarıldığı mahkemede, 'Suç işlemek için örgüt kurma' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı. Geyik, duruşma salonundan ağlayarak çıktı. Böylelikle olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.

Melek FIRAT/AYDIN,