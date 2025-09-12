Haberler

Spor Salonuna Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı

Spor Salonuna Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı
Aydın'da bir spor salonuna düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili olarak çete lideri Semih B. dahil 5 kişi gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunun şubelerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili çete lideri Semih B.'nin (22) de aralarında bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili daha önce 4 şüpheli gözaltına alınmış, 2'si tutuklanmıştı.

Olay, Mimar Sinan ve Orta mahallelerindeki aynı spor salonuna ait iki farklı şubede meydana geldi. 21 ve 23 Ağustos'ta iki spor salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Durum polis ekiplerine bildirildi. Şüphelileri tespit etmek için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammed Can T. (25), Samet Ağaç (25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayaz Taş ve Samet Ağaç tutuklanırken, Devrim O. ile Muhammed Can T. serbest bırakıldı.

Orta Mahalle'deki spor salonu 2 Eylül'de bir kez daha kurşunlandı. Bu saldırının ardından çete lideri olduğu ileri sürülen Semih B. ile Berzan D. (24), Emir Can Y. (23) ve Muhammet Can T. (24) gözaltına alındı. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler Muhammed Can T. ve Yusuf G.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
