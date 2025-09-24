Haberler

Spor Salonuna Kurşunlama Olayında 6. Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesindeki spor salonunu kurşunlayan Yusuf Geyik, 'Suç işlemek için örgüt kurma' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı. Duruşma salonunda gözyaşlarına boğulan Geyik ile birlikte tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki spor salonunu kurşunlama olayına ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Yusuf Geyik, çıkarıldığı mahkemede, 'Suç işlemek için örgüt kurma' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı. Geyik, duruşma salonundan ağlayarak çıktı. Böylelikle olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin sayısı 6'ya yükseldi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
'Sahtekar' dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti: Tarım ve hayvancılık yapamaz hale geldik

"Sahtekar" dedikleri müteahhit köylüleri perişan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.