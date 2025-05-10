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Spor Salonu Sahibinin Bıçakladığı Kadın Hastanede Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Spor Salonu Sahibinin Bıçakladığı Kadın Hastanede Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor
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Beşiktaş'ta, spor salonu sahibi Furkan Küçükaslan tarafından bıçaklanan Sibel M., hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası Küçükaslan tutuklandı, Sibel M.'nin sağlık durumu kritik.

BEŞİKTAŞ'ta daha önce hakkında şikayetçi olduğu spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan(27) tarafından bıçaklanan Sibel M.(36) hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklanırken, ağır yaralı Sibel M.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Sibel M.'nin kardeşi Berivan M., "Şu an ablam yoğun bakımda. Bıçak darbelerinden biri çok derin ve hayati tehlikesi devam ediyor. İlk saldırıdan sonra mahalleye kuzenlerini gönderip çevredekileri tehdit ederek susturmaya çalıştı. Ancak olay sosyal medyada yayılınca, görgü tanıkları da ifade vermeye başladı. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz" dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'taki bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce mühürlenen spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan ile iş yerini şikayet eden ve aralarında bu yüzden husumet bulunan Sibel Malgir arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, boks hocası olan Furkan Küçükaslan, Sibel M.'yi kalçasından bıçaklayarak başına yumruk attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak ve yumruk darbeleriyle ağır yaralanan Sibel M., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadın tedavi altına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Furkan Küçükaslan, kısa süre içinde polis ekipleri tarafından Nisbetiye Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Sibel M.'nin de mala zarar verme ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından kaydı bulunduğu, her iki tarafın da geçmişte birbirlerinden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

'ABLAMIN ÖNÜNÜ 5-6 KİŞİYLE BİRLİKTE KESEREK SALDIRDI'

Sokak ortasında bıçaklanan Sibel M.'nin kardeşi Berivan M. yaşanan dehşet anlarını anlattı. Olayların bir süre önce mahallede açılan bir boks salonuyla başladığını ifade eden Berivan M., "Ablam bu salona bir süre gitti ancak erkek yoğunluğundan rahatsız olup bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra salonun kapanış saatinden sonra, akşam 21.00 civarında iş yerinin önünde alkol alıp yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık vermeye başladılar. Bu nedenle evimizin camlarını filmlettik ve defalarca uyarıda bulunduk. Ablamı bıçaklayan kişi, ablamın önünü 5-6 kişiyle birlikte keserek saldırdı. O sırada ablamı bıçaklayan kişinin nişanlısı da koşarak gelerek ablama saldırdı. Bu saldırıda ablamın parmakları kırıldı. Konuyu yargıya taşıdık, uzaklaştırma kararı çıktı ancak dava daha sonra düştü" şeklinde konuştu.

'ARACINDAN İNİP ABLAMI ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLADI'

Berivan M., "Birkaç ay sonra ruhsatsız olduğu tespit edilen boks salonu ve üst katındaki plates salonu (nişanlısına ait) kapatıldı. Ancak bu kapanmanın hemen ertesi günü, 9 Mayıs'ta, ablam iş görüşmesine gitmek üzere evden çıktı. Sokağın başında Furkan Küçükaslan pusu kurmuştu. Aracından inip ablamı üç yerinden bıçakladı. Ablam yere düşmesine rağmen tekmelemeye devam etti. Komşularımız ıslık çalıp yardıma koşunca arabasına binip olay yerinden kaçtı.

Ablam, onun yaklaşmakta olduğunu fark ettiğinde cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı. Furkan Küçükaslan telefonu alıp cebine koyarak kaçtı. O telefon şu an kayıp. Kanıtları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Amacı açıkça ablamı orada kendi başına ölüme terk etmekti" ifadeleri kullandı.

'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

Berivan M., "Şu an ablam yoğun bakımda. Bıçak darbelerinden biri çok derin ve hayati tehlikesi devam ediyor. İlk saldırıdan sonra mahalleye kuzenlerini gönderip çevredekileri tehdit ederek susturmaya çalıştı. Ancak olay sosyal medyada yayılınca, görgü tanıkları da ifade vermeye başladı. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz. Sesimizi duyurmak ve adaletin yerini bulması için bu olayı kamuoyuna taşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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