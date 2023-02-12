Spor salonu depremzedeler için yardım mağazasına dönüştürüldü

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki spor salonu, deprem bölgesinden tahliye edilen depremzedeler için yardım mağazasına dönüştürüldü. Hayırseverlerin teslim ettiği kıyafetler, görevliler tarafından türüne göre ayrılıp, askılarda reyonlara asıldı. Depremzedelere, reyonlarda ihtiyaç duyup beğendikleri kıyafetler teslim ediliyor. Depremzedelere spor salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları tarafından psikolojik destek de sağlanıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 2 büyük depremden sonra, yurdun dört bir yanında depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları başlatıldı. Ankara'nın Mamak ilçesindeki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda da hem depremzede vatandaşlara gönderilmek için ihtiyaç malzemeleri hazırlandı hem de deprem bölgesinden Ankara'ya gelen vatandaşlar için psikolojik desteğin yanı sıra ihtiyaç malzemesi desteği verilmesine başlandı. Toplanan yardımlar türüne, cinsiyete ve yaşa göre ayrılıyor. Daha sonra eşyalar ayrı ayrı reyonlara dizilerek depremzedeler için hazır hale getiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevlileri de oluşturulan merkezde, depremzedelere psikososyal destek veriyor.

Antakya'dan Ankara'ya gelen depremzede Nesrin Havle (58), sağlanan yardımlardan memnun olduğunu belirterek, "Burada, kıyafetten tut yemeğine kadar her şey veriliyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah kimseyi bizim düştüğümüz duruma düşürmesin. Biz buraya dün gece geldik. Bugün de burada eşyalarımızı alıyoruz. Şimdilik memnunuz, ileride ne olacağını da Allah bilir" dedi.