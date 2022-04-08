VAN (İHA) - Spor salonu bahçesinden çalınan iki köpek saatler sonra telef olmuş halde bulundu

Köpeği çalan hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı

Köpekleri ölü bulunan İşletme Sahibi Yunus Tiker:

"Evladım ölmüş gibi bir psikolojideyim"

VAN - Van'da bir Oxygen Fitness Kulübü bahçesinden çalınan Dogo Argentino ırkı iki köpek saatler sonra ölü bulunurken, köpekleri çalan hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yılardır hizmet veren bir fitness kulübü bahçesinden iki gün önce Dogo Argentino ırkı iki köpek çalındı. Sabah işyerini açarken köpeklerinin çalındığını fark eden işletme sahibi Yunus Tiker, saatler sonra köpeklerinin ölüm haberini aldığını belirtti. 45 günlükken aldığı Dogo Argentino ırkı köpeklerinin mikro çiple devlet kontrolü altında kısırlaştırılarak alındığını ifade eden Tiker, "Köpeklerime işyerimin yan tarafında oluşturduğum alanda bakıyordum. Hırsızlar gelip, sacı patlatarak köpeklerimi dışarıya çıkarmış ve götürüp birine 500 TL'ye satmışlar. Alan şahıs da bagajda uzun süre tuttuğu için köpeklerin ölümüne sebep oldu. Sabah saat 08.00 sularında geldik ve baktık ki köpeklerimiz yerinde yok. Polisle irtibata geçtik. Sağ olsun polisler çok yardımcı oldular. Bütün mobese kameraları kontrol edilerek failleri tespit edildi. Tabi biz tespit aşamasındayken, barınaktaki veteriner beni arayarak köpeklerin ölüm haberini verdi. Köpekleri öldürdükten sonra barınağa giden yolun kenarına atmışlar. Barınakta okuturken çipleri bana ait olduğu ortaya çıktı" dedi.

Veterinerin ilk başta kendilerine zehirlenme şüphesinin olduğunu aktaran Tiker, "Köpeğimi alan şahıs polise ifadesinde, "Çocuklardan aldım ve bagaja kilitledim. İşe dalınca da bagajda unuttum. Gelip bakınca köpeklerin öldüğünü gördüm ve o yolun kenarın ben attım" demiş. Ben kendisini zaten tanımıyorum, bilmiyorum. Bizim herhangi kimseyle bir problemimiz yoktu. Tamamen çocukların köpekleri çalıp 500 TL'ye satmasıyla gerçekleşen bir durum" ifadelerini kullandı.

"Bu travmayı basıl atlatırım bilmiyorum"

Köpeklere çocuğu gibi baktığını vurgulayan Tiker, "Bundan sonraki süreçte bizlik bir şey yok. Biz zaten hırsız olan faillerden şikayetçiyiz. Onlar zaten hırsızlıktan yargılanacaklar. Köpeği öldüren kişi de herhalde öldürdüğü için yeni yasayla beraber yargılanacak. Bunun yanında yasaklı bir ırkı sahiplendiği için de 30 bin TL'lik para cezası almış. Bizde sürecin takipçisi olacağız. Hiçbir hayvan zararlı değildir. Sadece kötü sahip vardır. Benim iki tane köpeğime yasaklı dediler ama görüntülerden anlaşılacağı gibi çocuklar gayet rahat bir şekilde alıp götürebiliyor. Biz iyi yetiştirdik ama köpeğimiz elimize ölü geldi. Ben evladım ölmüş gibi bir psikolojideyim. Çünkü 10 yıldır onları besliyordum. Her şeylerini eksiksiz yaptım. Hiçbir şeyleri eksik değildi. Çok üzücü benim için. Bu travmayı nasıl atlatacağımız bilmiyorum" şeklinde konuştu.