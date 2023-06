SPOR Rıza Çalımbay: Sivasspor'dan ayrılıyoruz, bir gün belki başkan bile olabiliriz

Rıza Çalımbay : Sivasspor'dan ayrılıyoruz, bir gün belki başkan bile olabiliriz

Eraydın AYTEKİN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sözleşmelerinin bitmesiyle birlikte Sivasspor ile devam etmeyeceğini belirterek, "İlerde tekrar gelmek üzere ara vermeye karar verdik. Belki gelecekte kulübe başkan bile olabiliriz" dedi.

Sivasspor ile olan sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Genel bir değerlendirme yapan Çalımbay, "Burada çok uzun süre kaldık. 4'üncü yılımız. Esas olarak 7'nci yılımız. Her şeyden önce burada toplam 7 yıl bir antrenör için uzun bir süre. Burada mutluyuz ki kaldık. Özellikle son 4 sene büyük başarılarla geçti. İlk geldiğimde de sıkıntılı bir dönemde gelmiştim. Hiç bir şeyi düşünmeden geldim. Ondan sonra da ara verdik. Herkesten izin isteyerek bir ara verdik ve sonra tekrar geldik. Bu geldiğimizde de bir Anadolu takımının başaramadığı, 3 sene üst üste Avrupa'ya gitme, tarihinde hiç olmamış, Türkiye Kupası'nı almak gibi şeyleri yaptık. Bizim yaptığımız şeyler tarihinde yok. Burada tarih yazdık. Bunu söylerken kendim için söylemiyorum, yönetimin de taraftarın da çok büyük katkısı var. Bu 3 grup birleştiği zaman başarı geldi. Bu başarıda herkesin hakkı var. Biz çok maça çıktık. Herkes şimdi hepsini unutuyor ve bu zamanı düşünüyor" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPTIK"

Son sezonlarda en çok maç oynayan takımlardan olduklarını vurgulayan Çalımbay, "Son 4 sezonda 191 resmi maçımız var. Bir sezonda ortalama 48 maç oynadık. Herkesten önce sezon açtık, herkesten sonra sezon kapattık. Takımlar hazırlık dönemi geçirirken biz Avrupa maçları oynadık. Dünya kulüpler sıralamasında biz Trabzonspor'un Galatasaray ve Beşiktaş'ın üstünde puanlar aldık. Bu hakikaten gurur duyduğum bir yerlerden biri. Bir Anadolu takımının 3 sene üst üste Avrupa'ya gitmesi. Büyüklerden bile 3 sene üst üste gidemeyenler var. Ben işimi çok seviyorum. Futbolculuk hayatımda da tek bir takımda oynadım. En çok oynayan oyuncusu oldum. Ondan sonra antrenörlüğe başladığımda son olarak ligde 633'üncü maçıma çıktım. En çok maça çıkan antrenör oldum. Bunların hepsi bir istikrar. Kendimi övmek gibi değil işimi sevdiğimi, geldiğim yerde 3-4 maç sonra ayrılmak gibi bir düşüncem hiç olmadı.

Çok güzel şeyler yaptık, en güzel şeylerden biri de burada bir tarih yazıldı, gazel şeyler yapıldı. Herkesten daha fazla gurur duydum, çünkü kendi memleketim. Buraya başarılı gelip, başarılı gitmek benim için önemliydi. Bu sezon en zor sezonumuzu oynadık. Bunda da hem Avrupa, hem kupa, hem ligi götürmek kolay değildi. Daha önce ligimizden Avrupa'ya giden bir sürü takımlar vardı. Akhisar, Karabük gibi. Bu takımlardan Avrupa'ya gidenlerin hepsi 3 kere gitmemiş, 1 sene gitmiş takımlar küme düştü. Bunu götürmek çok zor. Hiç bir zaman transferde büyük paralar verdirip oyuncular aldırmadık. Kulüp bütçesine göre hareket ettik. Geleneği bozmadan iyi arkadaşlar aldık. Mert Hakan, Emre gibi oyuncular 3 büyüklere gittiler. Şu anda futbol hayatlarını büyük takımlarda sürdürüyorlar. Baktığınızda iyi şeyler yaptık ama herkes bu sezona geliyor. Her sezon iyi olacak diye bir şey yok. Mutlaka inişli çıkışlı trafik olacaktır. Takımda bir kriz vardı ve bunu yönetmemiz gerekiyordu ve yönettik. Çok kulüpte çalıştım, 2 puanla aldığım takım da oldu, Antalyaspor gibi. Çekinmedim, korkmadım çünkü ekibime güveniyorum. Benim çalıştığım hiç bir takım düşmedi. Çok krizli takımlarda çalıştım ve hepsinde krizi çok iyi şekilde yönettik ve başarılı bir şekilde antrenörlük hayatımıza devam ettik" diye konuştu.

"KİMSEYLE BİR KIRGINLIGIMIZ YOK"

Sivas'ın doğup büyüdüğü kent olduğunu ve kendisi için ayrı bir yeri bulunduğunu belirten Çalımbay, "Burada benim çok başarılı olmam gerekiyordu. İyi şeyler vermem gerekiyordu. Ben de ekibimle birlikte bunu yaptık, güzel şeyler yaptık. Mutlu bir şekilde, bundan sonra nasıl geldiysek, çok iyi şekilde ayrıldıysam bu senede buradan ayrılmak istiyorum. Biz buraya her zaman geliriz, çalışırız. Şu anda ben ekibimle düşündük ve ayrılmanın iyi olacağına inandık. O yüzden de ekip olarak görevimiz zaten bitiyordu. Her yerde 1 yıllık atıyorum imzayı. Memnunsak kalıyor, yoksa ayrılıyoruz. Memnun olmasam burada 4 yıl kalmazdım. En önemli sezon, bu sezondu. Bu sezonda bu takımı ayakta tutmaktı. Bu sezon tüm kulüpler için sıkıntılı üzücü, tatsız bir ligdi. Maçlara çok fazla ara verildi, futbol tarihinde olmamış şekilde kışın dünya kupası oynandı. Üzüldüğümüz bir deprem oldu. Tekrar aralar verildi. Karmakarışık bir şey oldu. Bu dönemde takımı yönetmek gerekiyordu. Biz de elimizden geldiğince yaptık. Avrupa maçlarında da güzel sonuçlar aldık. Hem kulübümüze maddi gelir getirdik, taraftarımıza Avrupa takımlarını seyrettirdik. Bizimle oynayan takımlar final oynadılar. Avrupa futbolunu taraftarımıza seyrettirdik. Çok mutluyum. Çünkü Sivasspor'a verilmesi gereken ne varsa, bütün imkanlarımızla beraber bunu yaptık. Ben başta taraftarımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Pandemiden önce burada mağlup olmadık. Taraftarımız mükemmel destekliyordu. Oyuncularla bütünleşiyordu. Onlarla güzel günler yaşadık. Bayta başkanımız olmak üzere diğer yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Her zaman iyi gitmeyebilir, sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Bunları aşmak gerçekten çok güzel. Bu başarıda başta, taraftar, yönetim olmak üzere, onlara da teşekkür ettim. Çok güzel bir 4 sezonu geçirdik. Şimdi ayrılmak istiyoruz. Kimseye bir kırgınlığım yok. Hepsini çok seviyorum. Tüm yöneticilerimizi çok seviyorum. Güzel bir şekilde de buradan ayrılıyorum ama tekrar gelmek üzere. Burası benim memleketim, her zaman gelirim. Ama belirli bir süre ayrılmak istiyorum" dedi.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Çok mutlu ve başarılı bir 4 yıl geçirdiklerini anlatan Çalımbay, "Bana göre ligde son 10 yılın en iyi takımı Sivasspor'dur. Ona bu hakkı kamuoyu bu hakkı verdi mi bilemiyorum. Az bir bütçe ile Avrupa'ya giden, Türkiye kupası alan, ligde iyi giden bir takım olduk. İstikrarlı bir şekilde ligi bitirdik. En zor sezonumuz bu seneydi. Krizi çok iyi yönettik ve takımı ligde tuttuk. Takımın yine iyi bir duruma geleceğine de inanıyorum. Şimdi kongre var. Biz yönetimin önünü de açıyoruz. Benim mukavelem bitti. Kongrede ne karar çıkar, benimle konuşmak isterler mi bilemem. Biz onların önünü açıyoruz. Bizim düşüncemiz ayrılmak. Daha önce de çok iyi ayrılmıştık şimdi de iyi şekilde ayrılıyoruz. Ben ayrılığın bir süreliğine iyi olacağına inanıyorum. Gelen teklifleri değerlendireceğiz. Faal olmamız gerekiyor. Gelecekte yeni teklif gelse bile hazır durumda olmamız gerekiyor. Burada uzun bir süre olduğu için ayrılmak istedik. Önümüzdeki dönem ne getirir bilmiyoruz ama yönetimden bu konuyla ilgili kimseyle görüşmedik" diye konuştu.

"ELİMİZDEKİ MALZEMEYLE EN İYİSİNİ YAPTIK"

Sezonun 6'ncı haftasındaki yaptığı ayrılık açıklamasına da değinen Çalımbay, "Ben futbol sayesinde 13 yaşında Beşiktaş'a girdim. 20 yıl oynadım ve sonra güzel bir yere geldim. İnsanlar geçmişini unutuyor, bugüne bakıyor. Bu takım neler yapmış, neler yapıyor. Biz o 6'ncı hafta herkesten daha fazla maç oynadık. O zaman homurdanmalar oluştu. Yazılar oldu. Ben o zaman bırakacağımı söyledim. Sözümün arkasındayım. Futbolun her şeyini biliyorum. Kulüptekiler de rahatsız olunca o gün bırakmak istedim, başkan ve yönetim beni bırakmadı. Ben hiç bir takımı yarı yolda bırakmam. Hele hele Sivas'ı mümkün değil. Teklif ettim bunu ama yönetim kabul etmedi. Bizim geniş bir kadromuz yok, istediğimiz oyuncuyu da alamayız. Kulübümüzün bütçesi kadar oyuncu alabiliriz. Bizim Avrupa'ya gittiğimiz takımlar Başakşehir, Trabzon, Fenerbahçe. Biz İcardi'yi alabilir miyiz? alamayız. Ben transferler geç geliyor diye söyledim. Hazırlık döneminde uyum süreci var. Yapacağınız en önemli şey sezon başı oyuncuların bizimle çalışması gerekiyor. Biz diğer büyük takımlar gibi değiliz. Onlar hazır adamları çok rahat alabiliyor. Bizde öyle bir bütçe yok ki iyi bir oyuncuyu hemen alıp gelelim.

Sezon başı Galatasaray kampını görmüştüm, takımları yeterli değildi, ondan sonra yaptığı çok iyi transferlerle şampiyon oldular.

Transfer ettiğimiz Saba bize bile problem oldu. İyi bir oyuncuydu ama adamı tutamadık. Başka şeyler istiyor. Aldığı parayı bile geri verdi öyle gitti. Gitme nedeni ailevi nedenler. Yönetim ellerindeki bütçe belli bunun üzerine çıkamıyorlar. Biz elimizdeki malzeme ile en iyisini yaptık. Ben Sivasspor'un şu yaptıkları çok kamuoyunda yer almadı ama büyüklerde bile 3 sene üst üste Avrupa'ya giden yok. Bunların göz ardı edilmemesi gerekir" şeklinde konuştu.

"İLERDE BELKİ BAŞKAN BİLE OLURUZ"

Kulüple ve Sivas ile bağının her zaman süreceğini dile getiren Çalımbay, sezon bitmeden her hangi bir kulüple transfer görüşmesi yapmadığını belirterek, "Ben bir yerde çalışıyorsam, işime devam ediyorsam gidip başka takımla görüşmem. Buradaki işim bittikten sonra konuşurum. Benim kimseyle bir sıkıntım yok. Başkana, tüm yönetime saygılıyım. Kimseyle kötü olmamış ve saygısızlık yapmamışımdır. Buraya geliriz, buradan giderken de beyaz bir sayfa bırakırız. kimse bizim arkamızdan konuşamaz. Bizim para pulla da işimiz yok. Takım bu durumdayken, biz 15-20 gün uyku bile uyumuyoruz. Her şeyimiz takımla geçiyor. Bizim sorumluluk almamız gerekiyor. Bir yerde iken başka takımla görüşmemiz mümkün değil. Hem bana yakışmaz, hem o takımda antrenör varsa ona karşı saygısızlık olur. Bundan sonraki süreçte takımla ilgili gereken ne varsa ben elimden gelen her şeyi yaparım. Belki ilerde başkan bile oluruz. Burası benim kendi memleketim. Boşver, biz gidelim gibi bir şey olmaz. Beni çağırıp bir şey isterlerse, bizden sonra gelen hoca da görüş isterse seve seve yanında oluruz. Sivas'ın yeri bende bam başka" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK İSTEDĞİM ŞEY MİLLİ TAKIM"

Gelecekle ilgili şimdilik bir planlaması bulunmadığını ifade eden Çalımbay, "Avrupa'dan iyi bir takımdan teklif gelirse, gidebilirim.

Benim en çok istediğim yerlerden biri Milli takım. Milli takımda Mustafa Denizli hocamla çalıştım. Milli takımı çok isterim. Her seviyesinde oynadım, yıllarca kaptanlığını yaptım. Bu kısmet işi, federasyonun düşüncesi. Milli takıma gitmek en çok istediğim şey" diye konuştu.