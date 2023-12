SPOR Rıza Çalımbay Bizim en büyük hedefimiz lig ve Türkiye Kupası

Rıza Çalımbay Bizim en büyük hedefimiz lig ve Türkiye Kupası'Bu maç 1 2 ay sonra olsaydı her şey daha farklı olurdu''Bizim takım ısırmıyor, agresif değil'Olgucan KALKAN ' Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Bizim Konferans Ligi'nde iddiamız yok.

Olgucan KALKAN ' Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Bizim Konferans Ligi'nde iddiamız yok. Bizim en büyük hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Bu maç önemliydi ama Ankaragücü ve Fenerbahçe maçları daha önemli' dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında Beşiktaş sahasında Club Brugge'a 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Takımda 10'dan fazla sakat oyuncu olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, 'Tabii ki bu maça hazırlanırken istediğimiz şekilde hazırlanamadık. Takımın yüzde 70'i sakat. İstediğimiz oyuncularla sahaya çıkamadık. Herkesin yeri değişikti. Çoğu arkadaşımız farklı mevkilerde oynadılar. İstedikleri verimi vermediler. Benden önce de olmuştu. Sakatlıklarla uğraşıyoruz. Özellikle defansın hemen hemen hepsi sakat. Sabah buraya gelirken en son bir arkadaşımız daha sakatlandı. Oynayamayacağını söyledi. Bu maçtaki en büyük sıkıntımız sakatlıklardı. Bizim Konferans Ligi'nde iddiamız yok. Bizim en büyük hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Bu maç önemliydi ama Ankaragücü ve Fenerbahçe maçları daha önemli. O zamana kadar sakat arkadaşlarımız düzelirse istediğimiz şeyleri yapacağız. İyi oyuncularımız var. Saymaya kalksak 10'u geçiyor sakatlar. Bu da istediğimizi yapmayı engelliyor. Bugün defansın 3'ü de ayrı ayrı yerlerde oynadı. Omar dışında defans adamımız yoktu' ifadelerini kullandı.

Devre arasında takımda değişiklikler olacağını söyleyen Çalımbay, 'Her şeyden önce taraftarımız sabredecek. Ben bugün taraftara çok üzüldüm. Ben daha önce gelseydim ya da bu maç 1-2 ay sonra olsaydı her şey daha farklı olurdu. Elimizde oynatacak oyuncumuz yoktu. Ben bunları mazeret olarak söylemiyorum. Ben Konferans Ligi'nde tur da geçtim. Bizim de orada sakatlarımız oluyordu. İnanılmaz derece sakatlar var. Her gelen 2-3 hafta sakat geliyor. 1 oyuncu bulabilseydik bugün ne Onur stoper oynayacaktı ne de başka biri. Elimizdekilerle devreye kadar gitmemiz gerekiyor. Devrede bazı değişiklikler olacak. Yeni yönetim güzel şeyler yapacaktır. İki aday da değerli insanlar. O yüzden onlarla ben de görüşeceğim. Biz onlara güzel bir rapor çıkartacağız. Ona göre hareket edilecek. Burada düzelmesi gereken şeyler de var. Ben 3 maç oynadım. 3 maçtan da sakat çıktı. Bir türlü iyileştiremedik' şeklinde konuştu.

Takımın başına geldiklerinde birçok oyuncu bulunduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu

'Biz yeni geldik. 3 hafta oldu. Bizden önce çalışan arkadaşlarımız Şenol hoca olsun, Burak hoca olsun daha iyi biliyorlar. Biz geldiğimiz sakatlar vardı. Onları da suçlayacak değiliz. Oldu ama neden olduğunu bilmiyoruz. Aşırı yüklenmeden olmuştur. Şenol hoca tecrübeli bir isim. Nerede ne yapacağını bilir. Arkadaşlar maalesef sakat. Yapacak bir şey yok.'

Hafta sonunda yapılacak seçim sonrasında gelecek yönetime raporunu sunacağını dile getiren Çalımbay, şu ifadeleri kullandı

'Onların hepsine gerekli bilgileri vereceğim. 3 hafta oldu. 3 haftada çok şey gördük. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Seçim bittikten sonra raporu hazırlayacağız. Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın iyi olmasın istiyorum. Bizim maddi bir beklentimiz yok. Ama bu takımın düzelmesi gerekiyor. Önümüzde çok kritik maçlarımız var. Ligde gayet iyi gidiyor. Bizim en önemli maçımız Ankaragücü maçı. O maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Ne Amir'i ne de Gedson'u bugün oynatmak istemiyordum. İkisi de her maç oynamış. Onları korumaya çalıştım. Maça bakınca onları oynatmak zorunda kaldık. Bir sürü şey var. Gelen başkana ayrıntılı raporu sunacağız. Takımda kaliteli oyuncular var. Ama tam kapasitede değiller. Onları iyi duruma getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben geleli kısa bir süre oldu. Yeni başkan geldikten sonra olay bambaşka bir yere dönebilir.'

Takımdaki durumu değiştirmek adına bazı oyuncuların kadro dışı bırakılıp, bırakılmayacağı yönünde gelen bir soru üzerine Çalımbay, 'Kadro dışı getirmesi için başka sebep olması lazım. Öyle bir şey yok. Bizim takım ısırmıyor, agresif değil. Bizim bu değiştirmemiz gerekiyor. Toplu olarak doğru düzgün antrenman yapmadık. Ben geldim, başkanla görüştüm sonraki gün maça çıktım. Sonra milli takım arası oldu. Sakarya'ya gittik, altyapıdan gelenleri ve diğerlerini göreyim diye orada da sakat çok fazlaydı. Ben iki maç istedim ama bizim iki maç oynama şansımız sıfırdı. Milli maçtan geldi arkadaşlar orada da yüklenemiyorsunuz. Biz tempoyu yükseltmedik. Mental olarak biraz düzeldiler. Özgüvenleri geldi. Bu maç keşke olmasaydı. Takım hazır değil. Maalesef oldu. 1, 2 ay sonra olsa daha iyi olabilirdi' dedi.

Takıma zarar verecek her şeyin önünü keseceğini belirten Çalımbay, sözlerini şöyle noktaladı

'Benim çalıştığım yerde direnç diye bir şey olmaz, mümkün değil. Kimse yapamaz. Ben kendi kararlarımı, veririm o olur. Öyle bir sıkıntı ya da oyuncularda didişme gibi bir şey olması mümkün değil. Ben öyle şeylere meydana vermem. Takıma zararı olacak her şeyin önünü keserim. Şu anda öyle bir şey yok.?