SPOR Rami Spor Kulübü Tesisleri, Bakan Süleyman Soylu'nun katılımıyla açıldı

Rami Spor Kulübü Tesisleri, Bakan Süleyman Soylu'nun katılımıyla açıldıBakan Soylu, 26 numaralı forması ile sahada yer aldıÜmit Karan: Spor tesislerinin çok önemliYılmaz Vural: Kötü alışkanlıklardan kurtarmak müthiş bir hizmetBülent Uygun: Gençlerimizin hepsinde yetenek varMustafa...

Rami Spor Kulübü Tesisleri, Bakan Süleyman Soylu'nun katılımıyla açıldı

Bakan Soylu, 26 numaralı forması ile sahada yer aldı

Ümit Karan : Spor tesislerinin çok önemli

Yılmaz Vural : Kötü alışkanlıklardan kurtarmak müthiş bir hizmet

Bülent Uygun: Gençlerimizin hepsinde yetenek var

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) ? Rami Spor Kulübü'nün FIFA standartlarındaki yeni tesisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile açıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Rami Spor Kulübü Başkanı Tayfun Aktan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından Bakan Süleyman Soylu'nun da katılımı ile 20 dakikadan 2 devre gösteri maçı düzenlendi. Orta hakemliğini Ahmet Çakır'ın yaptığı maç renkli anlara sahne olurken Bakan Süleyman Soylu, 26 numaralı kırmızı-beyaz forması ile sahada yer aldı.

Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği kırmızı-beyazlı takımda; Munir Dinler, Ahmet Kaan, Muhammet Vanlıoğlu, Osman Nuri Kabaktepe, Ali Tandoğan, İbrahima Yattara, Bülent Akın, Deniz Köken ve Süleyman Soylu yer aldı.

Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü üstlendiği sarı-siyahlı takımda ise; Rüstem İsmailoğlu, Burak Çebi, Ali Rıza Yavuz, İbrahim Rızvanoğlu, Sead Sabotic, Bülent Şimşek, Okan Koç, Ümit Karan ve Pascal Nouma görev aldı.

Karşılaşma öncesi konuşan Yattara, 'ben asist yapacağım Sayın Bakan gol atacak, gol kralı burada' derken, Bakan Süleyman Soylu ise 'kaptan burada' diyerek Yattara'yı gösterdi.

ÜMİT KARAN: SPOR TESİSLERİNİN ÇOK ÖNEMLİ

Spor tesislerinin çok önemli olduğunu kaydeden Ümit Karan, "Geleceğimiz burada yatıyor. Çocukları sokakta bırakacağımıza spor tesisleri, kompleksi kurmamız gerekiyor. Eğitmenlerle tesislerin içlerini de doldurmamız gerekiyor. Hayırlı olsun güzel bir tesis oldu. Birçok tesis daha görürüz diye düşünüyorum" dedi.

YILMAZ VURAL: KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTARMAK MÜTHİŞ BİR HİZMET

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, "Böyle işler görünce acayip mutlu oluyoruz. 6 yaş ve yukarısı gençler var. Artık spor yaptırma mecburiyetimiz var. Kötü alışkanlıklardan kurtarmak müthiş bir hizmet. Teşekkür ediyorum Eyüpsultan Belediyesi'ne. İstanbul'da böyle boş bir alan bulunca oraya tesis yapalım. Sağ olsun davet ettiler. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da burada olacak, futbol sevdası olan insanlardan biridir" diye konuştu.

BÜLENT UYGUN: GENÇLERİMİZİN HEPSİNDE YETENEK VAR

Tesiste emeği geçenlere teşekkür eden Bülent Uygun, "Geleceğin Messi'lerini Ronaldo'larını yetiştirebilmek için böyle tesislere ihtiyacımız var. Gençlerimizin hepsinde yetenek var. İyi bir eğitmenle, güzel bir tesisle bu başarı yakalanır. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir tesis olmuş, keyif aldım. İnsanlar da böyle destek oldukça bu güzellikleri alkışladıkça üretmeye devam edilecektir.

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