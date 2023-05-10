SPOR Prof. Dr. Bektaşer, sporculara ve spor yapanlara tavsiyelerde bulundu

Prof. Dr. Bektaşer, sporculara ve spor yapanlara tavsiyelerde bulundu

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA) - Hem eski sporculara hem de profesyonel sporculara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Bektaşer, "Profesyonel sporcuların müsabaka sezonları bittikten sonra aktif dinlenme yapmaları lazım. Sportif aktiviteleri sıfıra indirmemeleri lazım. Bunun tıbbi adı 'aktif dinlenme'. Bu da ileriki yaşa geldikleri zaman kıkırdak hasarları, kireçlenmeler, menisküs yırtıklarından uzak kalmalarına ve spor hayatlarının daha uzun süre devam etmelerine neden olur" dedi.

Halk arasında 'kireçleme' olarak bilinen rahatsızlık nedeniyle meydana gelen ileri düzey sağlık sorunlarında yaygın olarak protez ameliyatlarına başvuruluyor. Protez ameliyatına duyulan gereksinimi ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen biyolojik tedavi yöntemi ACP ve SVF (kök hücre tedavisi) ile eklem rahatsızlıklarının ilerlemesi yavaşlıyor ve hatta tedavi edilebiliyor. Aktif olarak farklı branşlarda spor yapmış ve yaşı ilerledikten sonra eklem rahatsızlıkları baş gösteren eski sporcular için de kullanılan yöntemi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Bektaşer, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

"PROTEZ AMELİYATI YERİNE BİYOLOJİK TEDAVİ"

Amaçlarının 40 ile 70 yaşa kadar olan hastalarda protez ameliyatına gerek duymadan biyolojik yöntemlerle tedavi uygulamak olduğunu anlatan Prof. Dr. Bektaşer, "Bizim bu hastaların protez ameliyatına gitmemesi için elimizde biyolojik yöntemler gelişti. PRP dediğimiz bir yöntem var, hastanın kanı alınıyor. Biz bu kanı konsantre edip içerisindeki iyileştirici hücreleri ve plazmasını alıp eklem içerisine eklem-kıkırdak hasarlarında yapıyorduk. Şimdi yeni geliştirilmiş kök hücre nakli ile küçük bir liposakşın yaparak hastanın karın yağından yarım kiloluk, 1 kiloluk canlı hücreleri alıyoruz. Kandan alınan PRP'nin artık yeni yöntemi ACP dediğimiz, PRP'ye göre 6-7 kat hücre konsantrasyonuna ulaşan hücreleri alıyoruz. Bu ikisini kombine ederek enjeksiyon haline getiriyoruz" dedi.

"İYİLEŞTİRİCİ HÜCRELER EKLEMDE 5-6 AY KALIYOR"

Yeni tedavi yönteminin eski sporcuların eklem sağlığı için kullanılacağını ifade eden Prof. Dr. Bektaşer, "Eskiden sert zemin vardı, bu nedenle sporcuların kıkırdaklarında aşınma oldu. Menisküslerde püsküllenme tarzı yırtıklar da oldu. Biz bu tür hastaların proteze gidişatını yavaşlatmak için menisküsünde yırtık varsa girip içindeki püsküllenmeleri temizliyoruz, eklemi güzelce yıkıyoruz. Sonra aldığımız tedavi ürünlerini dünyaca ünlü bir firma birleştiriyor. ACP ve SVF dediğimiz karın yağından hücreleri. Bize bir enjektör hazırlıyor ve biz de bu canlı hücreleri hastaların eklem içine enjekte ediyoruz. İyileştirici hücreler kabaca orada 5-6 ay kalıyor. Üst yaş sınırımız 70'e kadar" diye konuştu.

'KORTİZON KULLANIMI SONRASI AKTİF TEDAVİ OLDU"

PRP tedavisinin hali hazırda profesyonel sporcuların küçük kıkırdak hasarları için kullanıldığını belirten Prof. Dr. Bektaşer, "Şimdi bu yaygın kıkırdak hasarları için elimiz daha kuvvetli. Yavaşlatıcı ve tedavi edici etkisi var. Bu teknolojiler ileride daha da artacak. Belki de ileride protez ameliyatı rafa kalkacak. Buna ilişkin çok güzel sonuçlarımız var. Yurt dışından da talepler var. Koronavirüs sürecinde kortizon kullanıldı ve kortizon bütün eklemlere zarar veriyor. Bu süreçten sonra da bu tür tedaviler bu tip hastalar için bir tedavi alternatifi oldu" ifadelerini kullandı.

"SEZON BİTTİKTEN SONRA 'AKTİF DİNLENME' YAPILMALI"

Hem eski sporculara hem de profesyonel sporculara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Bektaşer, "Vücut ağırlığını azaltmak lazım. Spordan uzak kalmamak lazım. Düz, yumuşak zeminlerde yürüyüşler, egzersizler yapmaları lazım. Kıkırdak takviyelerini kullanabilirler. Spor yapılacak zeminin iyi seçilmesi lazım. Asfalt, beton yokuş yerine uygun düz yumuşak zemin olmalıdır. Profesyonel sporcuların da müsabaka sezonları bittikten sonra aktif dinlenme yapmaları lazım. Sportif aktiviteleri sıfıra indirmemeleri lazım. Bunun tıbbi adı 'aktif dinlenme'. Bu da ileriki yaşa geldikleri zaman kıkırdak hasarları, kireçlenmeler, menisküs yırtıklarından uzak kalmalarına ve spor hayatlarının daha uzun süre devam etmelerine neden olur" dedi.