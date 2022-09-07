SPOR Peru'da tarih yazan genç milli yüzücüler, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı

ENVER ALAS / İSTANBUL, (DHA) - Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8 madalya kazanarak takım halinde 4'üncü olan Türk Milli Yüzme Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcuların tarihi başarı elde ettiğini söylerken, şampiyonada 3 altın madalya kazanan Merve Tuncel de "Ülkemi böyle bir şampiyonada güzel sonuçlarla temsil ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Türk Hava Yolları'nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçağıyla 17.30 sıralarında Türkiye'ye gelen Gençler Türk Milli Yüzme Takımı kafilesini İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri karşıladı. Milli sporculara ve teknik heyete karşılamada çiçek takdim edildi. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın, Peru'nun toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazanan milli sporcuların başarısını değerlendirdi. Sonuçların Türkiye açısından çok büyük bir onur ve gurur verici olduğunu dile getiren Yalçın, "Huzurunuzda bütün çocuklarımızı, onları yetiştiren anne ve babalarını, her daim onlarla beraber olan hocalarını, bütün aileyi canıgönülden tebrik ediyorum. Bize büyük bir gurur ve mutluluk yaşattılar. Başarılarının devamını diliyorum. 87 ülkenin katıldığı Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 8 madalya ile 4'üncü olarak ülkemizde tarihteki bir ilki yaptılar" diye konuştu.

MERVE TUNCEL: BU MADALYALAR İÇİN ÇOK ÇALIŞTI

Şampiyonada 3 altın madalya kazanan Merve Tuncel, "Gençler kategorisinin en prestijli yarışlarından biri olan Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan bu sonuçla dönmek gerçekten gurur verici. Ülkemi böyle bir şampiyonada güzel sonuçlarla temsil ettiğim için çok mutluyum. Bu madalyalar için çok çalıştık. Zor bir sezonu geride bıraktık. Sezonu çok güzel bir şekilde kapattık" ifadelerini kullandı.

Erkekler 200 metre karışıkta 1: 59.89'luk derecesiyle Dünya Gençler Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Sanberk Yiğit Oktar ise "Şampiyona hepimiz için çok güzel geçti. Arkadaşlarımla güzel bir şampiyona geçirdik. Sezonun son yarışıydı ve güzel bir tatili hak ettik" şeklinde konuştu.