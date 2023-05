SPOR Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı oyuncuları DHA'ya konuştuİrem Oluk: Spor, engelli bireyler için rehabilitasyon aracıNergiz Altıntaş: Kalite her zaman seni bir adım öne taşıyorErcan ATA - Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,(DHA)-Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na puan veren 4 ayrı turnuvada mücadele...

SPOR Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı oyuncuları DHA'ya konuştu

İrem Oluk: Spor, engelli bireyler için rehabilitasyon aracı

Nergiz Altıntaş: Kalite her zaman seni bir adım öne taşıyor

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,(DHA)-

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na puan veren 4 ayrı turnuvada mücadele edecek Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, yarın Slovenya Açık Turnuvası'na katılacak. Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı sporcularından Nergiz Altıntaş ve İrem Oluk, Slovenya Açık Turnuvası öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Slovenya Açık Turnuvası'nın çok ciddi bir turnuva olduğunu ve Paralimpik Oyunları yolunda çok iyi puanlar almaları gerektiğini belirten Paralimpik Milli Masa Tenisçi Nergiz Altıntaş, "Madalya geldikçe özgüvenimiz artıyor. Dünya şampiyonasından sonra raketimde, sandalyemde birkaç değişiklik yaptık. Bu turnuva benim için biraz daha heyecanlı. Çok ciddi anlamda değişikliklerle turnuvaya katılacağım. Heyecanlıyım ama tecrübeyle halledeceğiz. Geldiğimiz noktada çok büyük destekler gördük. Spora başladığımızda hiçbir imkanımız yoktu ve hemen hemen her şeyi kendi cebimizden karşılıyorduk. Şu noktada maddi ve manevi olarak inanılmaz iyi şartlara sahibiz. Raketimiz, lastiğimiz, sandalyemiz, ne desek bakanlığımız bu konuda çok ciddi destek veriyor. Bu da başarıyı getiriyor çünkü kalite her zaman seni bir adım öne taşıyor. Kota aldıktan sonra rakiplerime yönelik bir şekilde çalışacağım. Tokyo'da çok iyi hazırlanmıştım ama heyecanıma yenik düştüm. Orada aldığım tecrübeleri buraya yansıtmam gerekiyor. Ben güzel olacağına inanıyorum. Çok çalışıyoruz, bunun mutlaka bir karşılığı olmalı" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ BİREYLERİN ÖNÜNE KET VURMAYALIM"

Engelli bireylere ve onların ailelerine çağrıda da bulunan Altıntaş, "Spor yaparak hayatta herkesten bir adım daha önde olup var olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Buradan ailelere sesleniyorum, çocuklarınızı spora yönlendirin ve onların önünü kesmeyin. Hem sizin, hem de çocuğunuz için çok büyük avantaj. En azından aileler 'ben öldükten sonra çocuğum ne olacak' düşüncesinden çıkacaklar. Çocukları birer birey olacak, hayata hazırlanacaklar, bu işten para kazanacaklar, okullarını okuyacaklar. Lütfen çocuklarımızın önüne ket vurmayalım, onlara inanalım, birlikte başarabiliriz" diye konuştu.

İREM OLUK: MADALYA AVCISIYIZ

Slovenya Açık Turnuvası'nın, kasım ayında İspanya'da düzenlenen dünya şampiyonasından sonra bu yılki ilk kota turnuvası olduğunu belirten Paralimpik Milli Masa Tenisçi İrem Oluk, "Katılımın ve puan değerinin çok yüksek olduğu bir turnuva. Çok kaliteli maçlar oynanacak. Dünya şampiyonasından sonra çalışmayı hiçbir zaman bırakmadık, tam gaz devam ettik. Bu turnuvaya da çok iyi bir şekilde hazırlandık. Oradan çok iyi puanlarla döneceğimize inanıyorum. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na çok küçük bir puan farkıyla gidememiştim. Paris benim hedef koyduğum bir turnuva. Aynı zamanda çok başarılı bir milli takımız. Madalya avcısıyız. Madalya hedefimiz var ve o nedenle ilk başta bu turnuvalarda iyi başarılar elde ederek kota almamız gerekiyor. Milli takımın ve klansmanımın en genç sporcusuyum. Yeterince tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. İyi bir takımla ve başarılı bir antrenörle çalıştığımı düşünüyorum. O nedenle bu turnuvalardan güzel başarılarla döneceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SPOR, ENGELLİ BİREYLER İÇİN REHABİLİTASYON ARACI"

Sporun birleştirici ve iyileştirici bir gücü olduğunu vurgulayan Oluk, sporun engelli bireyler için çok önemli bir rehabilitasyon aracı olduğunu ifade etti. İrem Oluk, "O nedenle engelli bireylere sadece performans sporu olarak değil, hobi olarak da bir spor branşıyla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Engelli ailelerine de bu konuda engelli çocuklarına destek olmalarını rica ediyorum. Bu konuda spor çok güzel bir araç. Hem sosyal, hem ekonomik, hem de özgüven anlamında engelli bireylere çok katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"AİLEM BENİ HER ZAMAN DESTEKLEDİ"

Spordan kazandığı ilk parayla araba aldığını ifade eden Oluk, ailesinin sporda kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, "Ben masa tenisinden önce de aktif olarak sporu seven bir çocuktum. Bu hevesimi gören beden eğitimi öğretmenim beni masa tenisine yönlendirdi. Bu konuda ailem beni her zaman destekledi. Hatta 'ben yapamayacağım' dediğimde bile 'hayır sen başarabilirsin, bu kadar emek verdin, dahası da gelecek' diyerek beni motive ettiler. İkiz kardeşimin de bu konuda çok büyük destekleri oldu. Bir engelli birey olarak derece yapmadan, ekonomik özgürlüğünüzü sağlamadan önce çok büyük problemlerle baş etmeniz gerekiyor. Ulaşım gibi, malzeme almak gibi... Bu konuda tabi ki şanslıydım. Milli takımda bana çok güzel destekler yapıldı. Ailem de ulaşım konusunda destekte bulundu. Önce Yusuf hocamın, sonra ailemin, sonra da ağabeylerim, ablalarım sayesinde iyi bir seviyede spor kariyerim devam ediyor" şeklinde konuştu.