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SPOR Oruçlu taraftarlar iftarlarını statta yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Oruçlu taraftarlar iftarlarını statta yaptıAta SELÇUK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Ramazan ayının ilk gününde Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçını izlemeye gelen oruçlu taraftarlar, iftarlarını statta yaptı.

SPOR Oruçlu taraftarlar iftarlarını statta yaptı

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Ramazan ayının ilk gününde Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük maçını izlemeye gelen oruçlu taraftarlar, iftarlarını statta yaptı.

Taraftarlar, ezanın okunmasını bekledikten sonra, ezanın okunmasıyla birlikte yanlarında getirdiği yiyeceklerini ve sularını tükettiler. İftarını stat dışında yapan taraftarlar, iftarlarını yaptıktan sonra tribündeki yerlerini alırken, bazı taraftarlar ise tribünde iftarını açtı.

SPOR Oruçlu taraftarlar iftarlarını statta yaptı

SPOR Oruçlu taraftarlar iftarlarını statta yaptı

SPOR Oruçlu taraftarlar iftarlarını statta yaptı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Karagümrük, Galatasaray, DHA, Güncel, Haberler

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