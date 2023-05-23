SPOR Orduspor küllerinden doğdu

Orduspor küllerinden doğduHatay'daki depremzede futbolculardan oluşturulan yeni takım, 2'nci Amatör Lig'de şampiyon olarak bir üst lige çıktıMustafa KIRLAK / ORDU, (DHA)- Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve çöküş yaşayarak 2'nci Amatör Lig'e düşmesinin ardından faaliyetleri durdurulan...

Orduspor küllerinden doğdu

Hatay'daki depremzede futbolculardan oluşturulan yeni takım, 2'nci Amatör Lig'de şampiyon olarak bir üst lige çıktı

Mustafa KIRLAK / ORDU, (DHA)- Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve çöküş yaşayarak 2'nci Amatör Lig'e düşmesinin ardından faaliyetleri durdurulan Orduspor, bu sezon yeniden yeşil sahaya çıktı. Hatay'daki depremzede futbolculardan oluşturulan yeni takım, 2'nci Amatör Lig'de şampiyon olarak bir üst lige çıktı.

Türkiye 1'inci Lig'den düştüğü 1984-1985 sezonundan 26 yıl sonra 2011 yılında tekrar Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Orduspor, iki sezon kaldığı ligden 2012-13 sezonunda yeniden 1'inci Lig'e düştü. O tarihten sonra daha toparlanamayan Orduspor, her yıl bir alt lige düşerek taraftarlarını üzdü.

Mor-beyazlı takım önce 2'nci Lig'e, ardından 3'üncü Lig'e, daha sonra da Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

BAL'da da tutunamayan mor-beyazlılar, Ordu 1'inci Amatör Lig'e kadar geriledi. Süper Lig döneminden kalan yabancı futbolcu borçları sebebiyle Ordu 1'inci Amatör Lig'de UEFA tarafından sürekli puanları silinen Orduspor, 2'nci Amatör Lig'e düşünce faaliyetini durdurdu.

NAĞMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Bu sezon Orduspor, Vali Tuncay Sonel'in öncülüğünde 2,5 yıl boyunca sürdürülen girişim ve temasların sonucunda FIFA'nın koyduğu transfer yasağı kaldırılarak, 2'nci Amatör Lig'in başlamasına 1 gün kala lige katıldı. Depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Hatay'daki kulüplerden transfer ettiği futbolculara ve teknik heyete, 2'nci transfer döneminin son gününde lisans çıkartan mor-beyazlılar, 2'nci Amatör Ligi'nde oynadığı 12 maçın tamamını farklı skorlarla kazanarak, 36 puanla namağlup şampiyon oldu.

KUPA VALİ SONEL'E TAKDİM EDİLDİ

Mor-beyazlı ekibin şampiyonluğunu kutlayan Vali Tuncay Sonel, "TFF 188 sicil nolu Orduspor, hem Ordu'nun hem de Türk futbolunun bir değeri. Şehre heyecan getirdiniz. Orduspor'un yaşaması lazımdı. Allah'ın izniyle inşallah gelecek yıl bu zamanda bu takımı BAL'da, devamında da inşallah profesyonel ligde göreceğiz. Bize yaşattığınız heyecan için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ordulu hemşehrilerimize de takımlarına sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlu olsun" dedi.