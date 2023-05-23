SPOR Okullararası futbol turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu

Mustafa AKIN-Serhan TÜRKİSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş'ta yer alan okullar arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Organizasyon sonrası Beşiktaş ilçesindeki okullar arasında ilk 3'te yer alan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan okullar, futbol turnuvasında bir araya geldi. Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva renkli anlara sahne oldu. Etiler Naturel Park Spor Tesisleri'ndeki turnuvada minikler, küçükler ve yıldız erkeklerin kıyasıya mücadelelerinin yaşandığı organizasyon, bugün yapılan final maçları ile sona erdi. Karşılaşmaların ardından ilk 3'te yer alan sporculara madalyaları ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Turnuvada, minikler kategorisinde 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu, küçükler kategorisinde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu, yıldız erkekler kategorisinde ise Hasan Ali Yücel Ortaokulu birincilik elde etti.

Şampiyon takımlardan Hasan Ali Yücel Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Çayır, Güzel bir turnuva geçirdik. 2 kategoride de birinci olduk. Çocukları kutluyorum, çok iyi oynadılar hepsinin ayağına sağlık. Katılan bütün takımları tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.

Düzenlenen turnuvada üçüncülük elde eden Beşiktaş Etiler Bahçeşehir Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Ozan Aydın, Çocuklar için güzel bir deneyim ve futbol hayatlarına güzel bir başlangıç oldu. Keyifli bir turnuvaydı. Bundan sonra da turnuvalara katılmaya devam edeceğiz dedi.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Aras Dokuzoğlu ise güzel bir turnuva olduğunu ifade ederek, Elimizden geleni, yapmaya çalıştık. Kısmet değilmiş turnuvayı üçüncü bitirdik diye konuştu.