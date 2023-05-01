SPOR Okan Buruk: Şampiyonluğa en yakın takım biziz

Okan Buruk Şampiyonluğa en yakın takım biziz

'Golden önce Oliveira ve Mertens'i oyundan almayı düşündük'

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 'Şampiyonluğa en yakın takım biziz. Ben bu anlamda rahatım. Geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum. Üzerimizde bir baskı yok. 4 maçı kazanarak şampiyonluğa yürüyeceğiz' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmaya iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu belirten Okan Buruk, 'Maç istediğimiz gibi gidiyordu, golü de bulduk. Doğru çıkışlar yapsak 2'nci golü de bulabilirdik. Yediğimiz korner golü sonrasında Beşiktaş'ın taraftarlarla birlikte performansı yukarı gitti. Dirençli bir oyun ortaya koydular. Biz de yeteneklerimizin altında işler yaptık. İkinci yarının başında işler bizim istediğimiz gibi gitti. Gol öncesi 5 dakikada 3 gol fırsatı verdik. Golden önce değişiklik düşüncemiz vardı, orada takımı dirençli hala getirmek için. Bireysel hatadan 2-1 oldu. Değişikliklerimiz olumlu gitti. Oyunun yapısı değişti. Rakip sahaya iyi yerleştik. Beşiktaş savunması daha derine geldi. Bizim de kullanamadığımız son paslar vardı. Doğru şekilde yapsak 2-2'yi bulabilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Zor bir deplasmandaydık. Kafamız dik. Kalan 5 maçı, 3 puan önde oynayacak takımın hocasıyım. Bu zamana kadar gösterdiğimiz performansla en avantajlı takım biziz. 1, 2 gün üzüleceğiz ama kısa zamanda toparlanıp, Başakşehir maçına hazırlanacağız. Taraftarlarımız da bu anlamda merak etmesin. Onların hak ettiği, istediği takım bir sonraki maçta sahada olacak. Oyuncularımı bu zamana kadar iyi işler yaptı. Bugün de bir kaza oldu. Şampiyonluğa gidecek takımın görüntülerini sahada vereceğiz' ifadelerini kullandı.

'BU HATALARDAN DERS ALACAĞIZ'

Yabancı oyuncu konusunda tercihini sağ önde Rashica'dan yana kullanması sorulan Okan Buruk, 'Tabii ki şu anda bizim en formda oyuncularımızdan birisi Rashica. İlk golde asisti yaptı. Yükselen bir performansı var. Sahada olması gerektiğine inandığımız bir isim. Tercihimizi sol bekten yana kullandık. Bundan sonraki maçlarda da değişimler olabilir. Sonuçta 3 Türk kuralı olduğu için hepsini biri arada oynatamıyorsunuz. Dubois girdikten sonra iyi işler yaptı. Zaniolo, Barış ve Midjtsö iyi işler yaptılar ama sonuca ulaşamadık. 2-2 olsa maçın sonunda ne olurdu bilinmez. Pasları verip şutları atamadık. Bugün kaybettik. Bunu 1 kişi üzerinden değerlendirmiyorum. Takım olarak kazanıyorsak kaybedince de öyle. Bu hatalardan ders alacağız. Kadro seçimi bir sonraki maçta nasıl olacak bilmiyorum ama hem rakibe hem de kendi içimize bakacağız' diye konuştu.

'GOLDEN ÖNCE OLIVEIRA VE MERTENS'İ ALMAYI DÜŞÜNÜYORDUK'

Yedikleri golden önce Oliveira'yı oyundan çıkartmayı düşündüklerini belirten Buruk, 'Golden önce Sergio çıkacaktı, Mertens'i de almayı düşünüyorduk. Orayı dirençli hala getirmek istiyorduk. Zaniolo'yu da o anda alabilirdik. Ama sonraki hamle olarak bıraktık. 3 tane pozisyon vermiştik golden önce. Golden önce aslında sinyalleri vermiştik. Yetişemeden bireysel bir hatayla gol yedik. Oyuncular hata yapacak tabii ki. Oyunculara da aynısını söyledim. Bu zamana kadar fazla iyi iş yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar. Daha iyisini yapacaklar' şeklinde konuştu.

'ÜZERİNDE EN AZ BASKI OLACAK TAKIM GALATASARAY'

Kornerden yedikleri golün kendilerini geriye ittiğini belirten Buruk, şöyle konuştu

'Baskının üzerinde en az olacağı takım Galatasaray. Biz buraya 6 puan farkla geldik. Bu baskı yaratmıyor ama tabii ki hatalar, şansızlıklar var. Karagümrük maçında bu haftadaki gibi bir hata değildi. Rakibin sadece maçın genelinde 4 aksiyonu vardı, 3'ü gol oldu. Hiçbiri planlı bir organizasyon değildi. Bugün için aynısını söyleyemem. Oyun olarak iyi bir oyun ortaya koymadık. Baskı olsa daha iyisini yapmamız gerekirdi. 1-0 sonrası farklı bir oyun olabilir. Korner golü bizi geriye itti. Devre arasında cesur oynamaları, Galatasaray'a yakışır şekilde ön alan baskılara geri dönmemiz üzerine konuştuk. 2-1 olduktan sonra bunu net şekilde ortaya koyduk.'

'ÖNDE SAVUNMA YAPMAYINCA OYUN ORAYA GELEBİLİYOR'

Derbinin ilk yarısında birçok pozisyon bulduklarını dile getiren Okan Buruk, 'Tabii ki bir hazırlık olsa bu tarafı kullanalım dense 1'den 45'e kadar bu olurdu. Redmond üzerinden gidip, Cenk ile tamamlamak üzerine. Bundan önce de uyguladığı bir oyun. İlk yarıda bunu doğru karşıladık. İkinci yarıdaki pozisyonları sadece sol taraf üstünden görmüyorum. Savunmayı hep birlikte yapıyoruz. Önde savunma yapmayınca oyun oraya gelebiliyor. 3'üncü golü de oradan yedik. Aboubakar'ın 1'e 1'i ile. Burada çok üreten bir takımız. İlk yarı fazla ürettik. Burada da beklerin performansı ortaya çıkıyor. Sezon başından beri takımlar bize böyle oynuyor bu zamana kadar üstünden geldik. Bundan sonra da geleceğiz' dedi.

'4 MAÇI KAZANARAK ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYECEĞİZ'

Maçları şampiyonluk yarışındaki rakiplerden önce ya da sonra oynamanın takım üzerinde bir etki yaratıp, yaratmadığı ile ilgili gelen bir soruya Okan Buruk, şöyle cevap verdi

'Bu maç tabii ki derbi maçı. Önce de oynasanız 3 gün sonra da oynasanız 2 takım için de fark etmiyor. Rakip kaybetse belki daha olumsuz etkileyebilirdi. Bugün buraya çıktığımda 3 puan önde olan takımın hocasıyım. Şampiyonluğa en yakın takım biziz. Ben bu anlamda rahatım. Geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum. Üzerimizde bir baskı yok. 4 maçı kazanarak şampiyonluğa yürüyeceğiz. 5 maçlık bir fikstür var. 4 maç sonra buna ulaşabiliriz diye söylüyorum. 2'li averaj da önemli. Şu andaki hedefimiz maçları kazanmak. Baskı hissedecek takım biz değiliz. Biz motive olacak, bundan daha iyisini yapabilecek bir takımız. Galatasaray girdiği yarışların büyük bölümünü kazandı. Bu sene de taraftarımızla birlikte kazanacağız.'

'BUGÜN BİREYSEL OLARAK DA BAŞARISIZ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM'

Skorun 1-1'e gelmesinden sonra çok fazla uzun top tercih ettiklerini belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı

'1-1 sonrası oyunumuz değişti. Fazla uzun top yaptık. Maçın başında rahat gidiyorduk. 1-1 sonrası rakip öne çıktı. Rakibimiz de uzun oynadı. Biz de alıp uzun oynadık. Biraz ikinci topa döndü ilk yarı. Bu benim istediğim bir oyun değildi. Bugün bireysel olarak da başarısız olduğumu düşünüyorum. Bireysel oyunda da oyuncuların özgüveni yüksek değildi. Bu da uzun topa itmiş olabilir. Savunma anlamında iyi işler yapmadık. Daha iyi şeyler yapabilirdik.?