SPOR Okan Buruk: Galatasaray'ın başarısı hepimiz için birinci sırada

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Benim en büyük hayalim Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Burada önemli olan güçlü olmamız, dik durmamız. Dik bir şekilde işimizi en iyi şekilde yapacağız. Maddiyat her zaman ikinci sırada gelir. Galatasaray'ın başarısı şu anda hepimiz için birinci sırada" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında 16 Eylül Cumartesi günü sahasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne hazır olduklarını belirten Okan Buruk, "Florya'da güneşli bir gün. Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Uzun zamandır planladığımız gibi bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç periyodu başlıyor. Samsunspor gibi ligin yeni takımı, gelişen bir takım, önemli transferler yaptılar. 7 maçlık periyot bu hafta başlıyor. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre. Birçok oyuncumuz sezon başı kampını geçirmemişti. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla birlikte antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Ndombele geçen hafta geldi. Yaklaşık 1-2 hafta içerisinde o da en yüksek performansına ulaşacaktır. Milli takımdan dönecek 2 tane arkadaşımız var. Bakambu var. Bu sabah geldi yarın bizimle çıkacak. Davinson da milli takımda oynadı. İngiltere'deki eşyalarını alacak ve yarınki antrenmanda bizimle beraber olacak. Bu periyoda hazırız. Hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma bu anlamda inana bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Burada da Başkanımız Dursun Özbek, yönetim kurulumuza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir kadro kurdular. Galatasaray camiası için bir birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz bu sene hem şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi ile birleşti. Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu, motive olduğunu görüyoruz. Dolu tribünleri görüyoruz. Sokaklarda Galatasaray taraftarının yüzünün güldüğünü görüyoruz. Bu da beni bir teknik adam olarak çok sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek. Bu süreçte de daha çok birlikte olmamız gerekiyor. Dışarıdan da Galatasaray'ı karıştırmak için çok büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar. Futbolcularımız için, bizim için, herkes için bu şeyleri bekliyoruz. Bizim işimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız. Geçen sene de aynısını yapmıştık. En doğru iş sahada cevap vermek, kazanarak yolumuza devam etmek. Bu sene de aynı istek ve arzuyla kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Ben takımın başındayım, Erden bey her zaman bizimle beraber. Transferde de önemli mesai katetti. Devamlı yöneticilerimiz bizimle birlikte takıma destek oluyor. Bu süreci iyi bir şekilde geçirdik. Lige ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırız. Bundan sonra daha güçlü bir Galatasaray hem sahada hem dışarıda olacak" ifadelerini kullandı.

Transfer hakkında konuşan Buruk, "Transfer ile ilgili tabii ki yarın akşama kadar süre var. Bu süre içerisinde genç ve bize katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Bununla ilgili bir şey olabilir. Ama olmazsa da bu şekilde kapatacakmışız gibi düşündük" şeklinde konuştu.

Hedefinin Galatasaray taraftarını mutlu etmek olduğunu söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, "Oyuncularım ve benimle ilgili birçok haber çıkıyor. Benim için Galatasaray teknik direktörü olmak her şeyin üzerinde gelir. Diğer konular başkanımız ve yönetim kurulumuz ne karar verirse saygı duyacak ve kabul edecek bir insanım. Benim en büyük hayalim Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Burada önemli olan güçlü olmamız, dik durmamız. Dik bir şekilde işimizi en iyi şekilde yapacağız. Maddiyat her zaman ikinci sırada gelir. Galatasaray'ın başarısı şu anda hepimiz için birinci sırada. Geçen sene verdiğimiz sözleri tutmak çok önemliydi. Galatasaray'ın tekrar şampiyon olması. Çünkü çok kötü bir sene sonrası Galatasaray takımı yenilendi. Hem yönetim hem teknik heyet yenilendi ve tekrardan çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bundan sonra hedefimiz bu güçlü Galatasaray'ı devam ettirmek. Ben 11 yaşında bu sahada seçmeye girmiştim. Şu an 50 yaşıma giderken burada teknik direktörüm. Benden mutlusu bu konuda olamaz. Hedefim kendimi mutlu etmekten daha çok Galatasaray taraftarını mutlu etmek. Bunun içinde hep beraber çaba sarf ediyoruz. Geri kalanı da içimizde halledeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Geçen sezonun bu dönemine göre daha hazır bir takım olduklarını aktaran Okan Buruk, "Trabzonspor ve Gaziantep maçını domine ederek bunu gösterdik. Tabii ki Avrupa Kupası'ndaki performansımızdan hepimiz çok mutlu olmadık ama bize göre çok daha hazır bir takıma karşı oynamıştık. Geçen sene ile karşılaştırdığımızda geçen sene bu hafta daha transferleri tamamlamıştık. Icardi yaklaşık bu hafta gelmişti. Geçen seneyle bu seneye baktığımızda arada 5-6 hafta fark var. Daha öndeyiz, çıkışımızı daha erken yakaladık. Oyuncularımızı daha erken sahaya sürebiliyoruz. Hakim Ziyech, Zaha gibi çok önemli 2 oyuncudan daha faydalanamadık. Tete, geç katılan Ndombele. Kadromuzdaki birçok oyuncuyu yeni yeni kullanmaya başladık ve bu süreci de hem kazanarak hem Şampiyonlar Ligi'ne girerek geçtik. Yaklaşık 15 sene sonra bir Türk takımı elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ne kadar oynadığımız oyundan çok mutlu olmasak da, çok önemli bir başarıya imza attık. O yüzden bu çizgimiz devam edecek. Oyun olarak da değişkenlik gösteren oyunlar ortaya çıkabilir. Hem orta sahada hem forvette hem savunmada birçok şeyi deniyoruz, deneyeceğiz. Bunlara haftalar geçtikte daha net kararlar vereceğiz. Şu andaki elimizde oyunculardan 4 tane orta sahamız var. Kaan Ayhan'ı da orada kullandık. Girdiği zaman bize çok önemli hizmet verdi. Birçok oyucumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz. Önemli olan oyumuzu ve şablonumuzu oturtmak. Kaliteyi de sahaya doğru şekilde koyduğumuzda yine şampiyonluğun güçlü adayı ve Şampiyonlar Ligi'nde de gruplardan çıkmayı hedeflemiş bir Galatasaray ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

Sakatlık sebebiyle takımdan uzak kalan oyunculardan da bahseden Buruk, "Hakim bu hafta antrenmanlarda bizimle beraber olacak. Ndombele tam hazır olmamasına rağmen kadroda bizimle olacak. Bunlara belli süreler verebiliriz. Zaha antrenmana başlayacak. Bu maç mı bir sonraki maç mı, onun durumuna karar vereceğiz. Diğer oyuncularım oynamayı hazır durumda bekliyor" dedi.

Birçok rekor kırdıklarını belirten Okan Buruk, "Benim için ana hedef şampiyonluktu. Şampiyonluğa giderken birçok rekor kırdık Galatasaray takımı olarak. Hep söylediğim de bunu Okan Buruk olarak değil Galatasaray takımı olarak kırdığımız. Bu seneye de baktığımızda aldığımız galibiyetlerle birlikte teknik adam olarak ulaştığım galibiyet sayısı da benim için önemli. Galatarasay'ın başında çıktığım maçlarda çok hızlı bir şekilde 30 galibiyete ulaştım. Bu bir teknik adam için önemli ve değerli. Ama hepsinin üzerine Galatasaray'ı koyuyorum. Galatasaray'ın kırdığı rekorlar çok önemli. Kazandığı kupalar çok önemli. Çok büyük bir şans bu kadar coşkulu bir taraftarımızın olması. Galatarasay sevgisinin inanılmaz bir şekilde arttığını görüyoruz. 7'den 77'ye o tutkuyu tekrar onların gözlerinde görmek benim için çok değerli. Rekorların hiçbir önemi yok. Dediğim gibi önemli olan Galatasaray'ın başarısı, Galatasaray'ın galibiyeti. Daha çok çalışacağız, daha çok emek vereceğiz. İyi bir kadroya sahibiz, başarılı olacak bir kadroya sahibiz. Hedefimiz 24'üncü şampiyonluk onun yanında da Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmak. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar ortaya çıkartmak. Kendime inanıyorum, oyuncularıma inanıyorum. Taraftarımız, yönetimimiz, başkanımız hepimiz birbirimize inanıyoruz. Galatasaray'ın önü açık. Galatasaray çok başarılı olacak. Kimseye Galatasaray'ı karıştıracak gücü vermememiz gerekiyor. Galatasaray'ın şampiyon olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını tekrar herkese hatırlatmak istiyorum. Daha başarılı olacağız. Kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

Samsunspor ve Kopenhag maçları hakkında konuşan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok önemli oyuncular var. Geçen sene de çok geniş ve önemli oyunculara sahip olduğumuz bir kadro vardı. Oradaki birliktelik takım ruhu çok önemliydi. Bu sene de gelen oyuncuları içimize katacağız. Hakim tanıtımda Galatasaray taraftarının önüne çıkmıştı ama bu sefer oyuncu olarak çıkacak. Ndombele takımın içinde sahaya çıkacak. Onlar için çok büyük bir heyecan olacak. Davinson aynı şekilde. Bu oyuncular Galatasaray'ı ne kadar motive olduğunu, büyük olduğunu zaten biliyorlar ama orada stadın atmosferiyle birlikte gösterdiğimizde gerçekten takım içerisindeki rollerinin değişeceğine inanıyorum. Çok fazla maçımız var. Herkes oynayacak, herkese süre vereceğiz. Her şeye hazır olacağız. Bütün oyuncularımızı kullanacağız. Çok geniş bir kadromuz var, çok fazla maçımız var. İlk hedefimiz Samsunspor maçı. Samsunspor maçını kazanıp ondan sonraki maça en doğru şekilde hazırlanacağız. Sonraki maç 4 gün sonra. 4 gün bizim için iyi olan kısım. Daha sonra 3 gün arayla 2 tane daha maça çıkacağız. Bu zorlu periyotta da bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum. Kopenhag maçlarını da seyrederek bir sonraki maça da hazırlanıyoruz."

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri sorulan Okan Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şampiyonlar Ligi için her çekeceğimiz kura zorlu. İyi takımlar var. Kimin geleceğinden çok biz ne yaparız ne oynarız. Çünkü Galatasaray takımının rakip takımları düşünmekten çok kendi oyununu kendi kişiliğini sahaya yansıtması çok önemli. Biz kendimize güvenerek oraya giriş yapacağız. Kopenhag maçı, Manchester maçı, Bayern Münih maçı. Hangi maç olursa olsun hepsini kazanmak için çıkacağız tabii ki. O yüzden Galatasaray oyun olarak da futbol olarak da bulunduğu arenada en iyisi olmak için çalışacak. Amacımız bu. Grupta da ilk hedefimiz gruptan çıkabilmek. Şu anda puan hedefim yok. Oynanmayan maçlardan önce bütün maçları kazanmak istersiniz ama puan hedefinden çok kazanarak başlamamız önemli. Rakip takımların alacağı sonuçlar hepsi birbirine bağlantılı."