SPOR MXGP Türkiye'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi

Sezer AFŞAR - Ali Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Afyonkarahisar'da 3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın son etabı olan Bitci MXGP Türkiye'nin resmi açılış seremonisi yapıldı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış seremonisine Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Uluslararası Motosiklet Federasyonu Başkanı (FIM) Jorge Viegas, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, il protokolü, takım yetkilileri ve sporcular katıldı.

VALİ YİĞİTBAŞI: ÜLKEMİZDE YAPILIYOR OLMASI BÜYÜK MUTLULUK

Açılış seremonisinde açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "Dünya Motokros Şampiyonası'nın ülkemizde yapılıyor olması çok büyük mutluluk. 150'den fazla sporcunun katıldığı bir yarışma bu. Ben göreve başladığımda 5 yaşındaki çocukların bile motosiklet kullanabildiğini duyduğumda şaşırmıştım ama gördüm ki küçük yaşta başlanan bütün etkinlikler, güvenli ve sonuna kadar başarılı olunacak sonuçları beraberinde getiriyor. Benim için önemli bir tarafı da bir kadın sporcumuzun yarışacak olması. Irmak'ın yarışacak olması bizim ve şehrimiz için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI ZEYBEK: SEYİRCİ SAYISINDA 250 BİNİ GEÇECEĞİZ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, seyirci sayısında geçtiğimizi yılı geride bırakacakları konusunda ümitli olduğunu belirterek, "Bu sene 4'üncü yılımız, 4 yılda 5 şampiyonayı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 2 şampiyonayı birden Afyon'da gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 100 bin olarak hedeflemiştik izleyici sayımızı ama 160 bin ile tamamladık. İki gündür görüyorum alanı, inşallah 250 bini geçeceğimizden ümitliyim. Dolu dolu festival şeklinde bir şampiyona düzenliyoruz. Afyonlu hemşehrilerime, siz misafirlerimize teşekkür ediyorum, yalnız bırakmıyorsunuz. Teşekkürün büyüğünü de bizi himayeleriyle her yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapıyoruz. İlimizin ülkemizin tanıtımına çok büyük katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

JORGE VIEGAS: TAKIMLAR, SPORCULAR VE HERKES UMARIM BU ETAPTAN KEYİF ALIRLAR

FIM Başkanı Viegas, yarışacak olan bütün sporculara ve takımlara başarılar dileyerek, "Takımlar, sporcular ve herkes umarım bu etaptan keyif alırlar. Bu sezonun son yarışı. Dünya Gençler Şampiyonası'nın yeni şampiyonunu burada öğreneceğiz. Umarım iyi olan kazanır ve yarışlarda herhangi bir kaza yaşanmaz" diye konuştu.

Organizasyonda yarışacak olan tek Türk kadın sporcu olan 17 yaşındaki Irmak Yıldırım da heyecanlı olduğunu belirterek yarışa hazır olduğunu söyledi. Açılış seremonisi, sporcular ve protokolün katılımıyla gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Açılış seremonisinin ardından Türkiye MotoFest'te heyecan kaldığı yerden devam etti. Festival kapsamında saat 20.00'de Mary Jane, saat 22.00'de ise Koray Avcı konser verecek.

ORGANİZASYONDA 13 TÜRK SPORCU YARIŞACAK

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabında Türkiye'den 13 sporcu mücadele edecek.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 3-4 Eylül tarihlerinde 5'inci kez yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası organizasyonunda Türkiye'yi Şakir Şenkalaycı, Mustafa Çetin, Batuhan Demiryol, Emircan Şenkalaycı, Ömer Uçum, Yiğit Ali Selek, Murat Başterzi, Tuğrul Dursunkaya, Eray Esentürk, Burak Arlı, Mevlüt Kolay ve Volkan Öztürk temsil edecek.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda geçen sene ilk kez start alan Irmak Yıldırım bu yıl da şampiyonada boy gösterecek. Dünyanın en hızlı kadın yarışçılarıyla mücadele edecek genç milli sporcu ilk onda yer almaya çalışacak.