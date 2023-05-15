SPOR Muaythai Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan Kayserili sporcular çiçeklerle karşılandı

Muaythai Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan Kayserili sporcular çiçeklerle karşılandı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Tayland'da düzenlenen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili milli sporcular çiçeklerle karşılandı.

Tayland'ın Bangkok kentinde 3-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na 21 sporcu ile katılan Muaythai Milli Takımı; 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 13 madalya elde etti. Müsabakalarda milli takım adına yarışan 4 Kayserili sporculardan Sercan Koç ve Gülistan Turan Gümüş altın madalya, Mensure Karadayı gümüş madalya, Ayten Özdemir ise bronz madalya kazandı. Sporcular ve antrenör Göksel Cingöz ile Muathai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, Kayseri'ye geldi. Şampiyonada madalya kazanan sporcular için Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Başarılı sporcular çiçeklerle karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Bugün şampiyonların günü. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu güzellikleri yaşıyoruz. Uzun dönemdir çalışmalarını sürdüren Muaythai Milli Takımımızın Dünya Şampiyonası'nda başarılı olması ve al bayrağımızı göndere çektirmesi bizleri gururlandırdı" diye konuştu.

Sporculardan Sercan Koç ise "6 senedir bu sporcu yapıyorum. Bu şampiyonluğumuz ülkemize ve Kayserimize armağan olsun. Geçen sene Avrupa şampiyonu oldum, bu sene de dünya şampiyonu oldum. Mutluyum gururluyum" ifadelerini kullandı.

Gülistan Turan da. "Çok çalıştık. 4 maç yaptım 3'ünü nakavt ile kazandım. Yılın en iyi kadın sporcusu ödülünü aldım. İstiklal Marşımızı okuturken ağladım. Ülke olarak 2 şampiyonluk elde ettik. İkisi de Kayseri'den mutluyum" dedi.