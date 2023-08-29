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SPOR Molde hazırlıklarını tamamladı

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Molde hazırlıklarını tamamladıSerhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Norveç temsilcisi Molde, yarın saat 22.00'de oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Molde hazırlıklarını tamamladı

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Norveç temsilcisi Molde, yarın saat 22.00'de oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Erling Moe yönetimindeki gerçekleştirilen antrenman taktik çalışmalar yapıldı. İdmanda ilk maçta forma giyemeyen Martin Linnes, takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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