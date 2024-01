MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Kasımpaşa maçının ardından

Ercan ATA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA) - Süper Lig'in 20'nci haftasında Mke Ankaragücü, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için Türk milletine baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Emre Belözoğlu, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 9 Mehmetçik vatan uğruna canlarını verdi, şehit oldu. Yakınlarına sabır diliyorum. Memleketimiz çok güçlü. Vatan sağ olsun ama körpecik genç kardeşlerimizin böyle can vermeleri bizi çok üzüyor. Maça gelecek olursak, önemli bir maçtı. Antalyaspor maçından sonra yaptığımız analizler, skor olarak karşılık vermese de oyun anlamında her maçı kazandık. 5 beraberlik, 1 mağlubiyet gelince maç kazanamama baskısı oluştu. Antalya maçından sonraki süreç, oyuncuların reaksiyonu bir teknik adam ve ağabeyleri olarak beni mutlu ediyor. Bu maçı kazanmak bizim için çok değerliydi" ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZDA FENERBAHÇE'DEN BAZI İSİMLER VAR"

Transfer yasağının kalkacağını vurgulayan ve yönetimin de camiaya söz verdiğini hatırlatan Belözoğlu, "Emre Mor ve Miha Zajc gündemimizde yok. Ancak Fenerbahçe'den bazı oyuncularla ilgili beklentimiz var. Onların yaptığı transferlere göre süreç ilerleyebilir. Niteliği yüksek transferler yapacağız. Kafamızda Fenerbahçe'den bazı isimler var. Çok geniş kadroları var. Yeni transferlerle İsmail Hoca'nın ve yönetimin düşünmeyeceği isimler vardır. Eğer bir profil belirlersek ikili ilişkilerimi kullanırım. Başakşehir'deki Deniz Türüç de listemizde yok" şeklinde konuştu.

"BEKLENTİLERİN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYORUM"

Transferlerin kendi bilgisi dahilinde yapılacağını aktaran Belözoğlu, "Transfer yapmak için yapmayacağız. Ankaragücü'nün en yeni sevdalısı biri olarak, bu camiayı çok sevdim. Ben burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Beklentilerin de karşılığını vermek istiyorum. Hep beraber Ankaragücü camiasını beklediği yere getirmek istiyoruz" dedi.

"FUTBOL AİLESİNDE KİMSE ART NİYETLİ DEĞİL"

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı para cezasının sorulması üzerine Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Diyecek pek bir şeyim yok. Futbol ailesinde kimse art niyetli değil. Hakemlerin, Rizespor maçından sonra yaşamış olduğu olayı kimse tasvip etmedi. Sayın Başkanımız Faruk Koca da üzüntüsünü belirtti. Burada hakkın ve adaletin sürekliliği açısından hakemlerden beklentimiz var. Her paydaştan beklenmesi gereken bir durum. Oradaki sözlerim ağır gelmiş, belki 'intikam' sözü ağırdır. Anlayışla karşılıyorum. Hakemler bütün takımlara adil olmalı diye düşünüyorum. Attığımız her adımımıza her sözümüze de dikkat etmeliyiz. Yanlış anlaşıldıysam özür dilemekten de geri durmam."

MKE Ankaragücü taraftarını öven ve yaşadıkları süreçte camiaya verdikleri destek için teşekkür eden Belözoğlu, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la oynayacakları maçta tribünlerin dolmasını istedi.

SAMİ UĞURLU: MAÇI BİREYSEL HATALARLA KAYBETTİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Öncelikle şehitlerimiz için baş sağlığı diliyorum. Yine acı dolu bir gün. Maça geldiğimizde ise oyuna baktığımızda skorun bu olması büyük sürpriz oldu. Oyunun her bölgesinde iyi oynayan, topa sahip olan, pozisyon bulan bir Kasımpaşa vardı. Ankaragücü'nün yakaladığı pozisyonlar bizim bireysel hatalarımızdan oluştu. Maçı bireysel hatalarla kaybettik" ifadelerini kullandı.

Arka arkaya aynı oyuncularla sahaya çıktıklarını vurgulayan Uğurlu, çok eksikleri bulunduğunu ve transfer döneminde 5-6 oyuncu almayı planladıkları da sözlerine ekledi.