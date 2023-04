SPOR MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçının ardından

Kasımpaşa maçının ardından

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATAANKARA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere bitti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarı pas yollarını kapatmakta zorlandıklarını belirten Tolunay Kafkas, 'Orta saha oyuncularımızın çok pas hatası yapması ve geniş alanda oynamasında kaynaklanan sorunlar oldu. İkinci yarı özellikle son 30 dakika oyunu domine ettik. Kazanabileceğimiz pozisyonları yakaladık maalesef gole çeviremedik. Alınan bir puan da değerli. Puan almak da önemliydi. Önümüzde çok önemli bir kupa maçı var. Var gücümüzle kupaya asılacağız. 40 yıl geçti hayatımda futbolla. Antrenörlükte 18. yılım. Hakemlerin hiçbir standartı yok. Bir şeyin arkasına sığınıyoruz zannediyoruz öyle değil, bir suçlu varsa benim. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama standartları yok. Tarkan'ın eline çarpan top Fenerbahçe maçıyla aynı. Gerçekten anlamıyorum. Bu yüzden enerjimi buraya değil takıma harcamak istiyorum' dedi.

KEMAL ÖZDEŞ DEPLASMANDA OYUNUMUZU GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR

Bugün her ikimi takımın oldukça istekli ve coşkulu oyun oynadığını ifade eden Kemal Özdeş, 'Ankaragücü'nün son 2 maçtaki coşkusunu aynı coşkuyla kırarız diye bir planımız vardı. İlk yarıda farklı formatta oynayan Ankaragücü'ne karşı takımımın doğru yerleşimi, doğru tepkileri bize daha fazla pozisyon getirdi. Bunları golle sonuçlandırabilsek başka bir oyun olurdu. Oyunun ikinci yarısı da farklı bir formatta başlanan bir oyun. Buna bizim verdiğimiz karşılık. İlk yarının aksine o pas trafiğini daha hızlı ve daha doğru yerlere yapamamak üretkenliğimizi biraz azalttı. Kayserispor maçından sonra burada da kazanabilecek bir oyundan sonra her iki maçtan da birer puan almak elbette beni mutlu etmiyor ama her iki takımın oyuncularının oynadıkları oyunun karşılığı sanıyorum birer puandı. Önümüzdeki hafta bay geçtikten sonra yine bir deplasman maçımız var. Deplasmanda sürdürdüğümüz oyunları geliştirmemiz gerekiyor. Sonuca yönelik işleri biraz daha net yapmamız gerekiyor. Son 3 haftadır oynadığımız oyun, kalan haftalarda neyi yapmamız gerektiğini bize gösterdi. Oyuncularımı ve Ankaragücü oyuncularını kutluyorum' diye konuştu.

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023