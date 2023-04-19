SPOR Marina Malijokvic Çok zorlu ve yıpratıcı süreç oldu

Emeğimizin karşılığını aldık

Galatasaray ile bitmemiş bir hikayemiz var

Taraftarımızın desteği inanılmazdı

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Malijokvic, Sporcularımız takdire şayan performanslarını sergiledi. Çok zorlu ve yıpratıcı süreç oldu. Kolay değil bu başarılara ulaşmak dedi.

EuroLeague kadınlarda şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Medya günü öncesinde şampiyon takım ile basın mensupları gösteri maçı gerçekleştirdi. Renkli anların yaşandığı maçın ardından Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Malijokvic, açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sürecinin zorlu geçtiğini dile getiren Marina Malijokvic, EuroLeague'de iki mağlubiyet ile başladığımızda bizden kuşku duyan çok büyük kitleler vardı. Bu süreç çok zorlu oldu. Normal sezon içerisinde de inişler çıkışlar oldu. Zorlandığımız noktalar oldu. Ben de bu kupa için buraya geldim. Oyuncularım da bunun bilincindeydi. Sezon içerisinde herhangi bir düşüklük gördüğümüzde; 'Nisan'ı bekleyin, biz bu kupa için buradayız' hatırlatmasını yaptık. Benim çalışma stilim de her zaman bu bilinçte oluyor. Her zaman bir hedef uğruna oluyor. Takımımızı da o hedefe kilitledik. Sporcularımız da takdire şayan performanslarını sergiledi. Çok zorlu ve yıpratıcı süreç oldu. Kolay değil bu başarılara ulaşmak diye konuştu.

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK

Malijkovic, daha önce 4 kez sarı-lacivertli ekibin elenmesinin hatırlatılması üzerine, Öncelikle baskı mıydı, bu baskı değil, daha büyük bir şeydi. Geçen sene geldiğimde oyuncular ve teknik ekip üzerinde bir travma vardı. Bunu aşmak gerçekten zordu. Sezona başladığımızda da maçlar kaybedilince bizden şüphe duyan çok oldu ama hedefim geçmiş tecrübelerime de dayanarak bu grubu bir arada tutmaktı. Çünkü bu kadar fazla arzu ve isteği kanalize edebilirsek en sonunda kupaya erişebileceğimizi biliyorduk. Motivasyonum da bu grubu bir arada tutmaktı. Sonucunda da buna ulaştık. Olcay'ın göz yaşlarına şahit olduk. Sporcularımızın, büyük ailemizin hayatları değişti, buna değerdi. Emeğimizin karşılığını bu şekilde aldık. Kulübümüz için de büyük bir gelişme oldu kupa şeklinde konuştu.

GALATASARAY İLE BİTMEMİŞ BİR HİKAYEMİZ VAR

Ligde yarın Galatasaray ile oynayacakları yarı final eşleşmesi hakkında konuşan Malijkovic, Lige bir geçiş yaptık, ilk maçı kazandık ama hiçbir şey bitmiş değil. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Finale geçmeden önce Galatasaray ile bitmemiş bir hikayemiz var. Tüm sezon yaptığımız gibi adım adım düşünmek istiyoruz. Sporcularıma güveniyorum. Yüzde yüzleriyle burada olacaklarından eminim. Onlara güveniyorum ama adım adım gitmek istiyoruz yanıtını verdi.

TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İNANILMAZDI

Malijkovic, sarı-lacivertli taraftarların desteği hakkında ise şunları dile getirdi Taraftarımızın desteği inanılmazdı. Hem Prag'da hem dün Galatasaray maçında. Bizim oyuncu grubumuzun bunu her maç hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın isteğinin, arzusunun bilincindeyim. Biz yakın coğrafyalardan geliyoruz. Bu bölgeye ait olan arzu, istek ve ateşli bir taraftar kültürü var. Ben de 1 saat uzaklıkta Sırbistan'da yaşıyorum. Buna aşinayım. Bu kültürü biliyorum. Bu taraftar bize çok özel şekilde destek verdi. Her maç bu desteği bekliyoruz.