SPOR Marek Hamsik: 3 kez hoca değişti, bu durum kolay değilTRABZON,(DHA)- Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, 'Üç kez hoca değişti, hiçbir takım için bu durum kolay değil. Şu anda takım stabil hale geldi.

SPOR Marek Hamsik: 3 kez hoca değişti, bu durum kolay değil

TRABZON,(DHA)- Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, 'Üç kez hoca değişti, hiçbir takım için bu durum kolay değil. Şu anda takım stabil hale geldi. Trabzonspor'un önü daha açık. İyi bir geleceğe sahip olmak istiyoruz' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da antrenmanı öncesi Marek Hamsik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüp fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'nın vefat haberiyle üzüldüklerini belirterek sözlerine başlayan Hamsik, Kazancı'yı çok sevdiklerini, zor günlerde ailesinin yanında olacaklarını belirtti.

Uzun aradan sonra son maçta 11'de olmasını değerlendiren ve gelecekteki durumunu düşünmediğini anlatan Hamsik, "Çok eğlendim bu maçta. Sahada olmanın tadını çıkarmaya çalıştım. Önümüzdeki kalan 7 haftayı düşünüyorum. Trabzonspor formasıyla elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sezon sonunda ailemle tatilde olacağız ama şu anda tek düşüncemiz önümüzdeki 7 maç" dedi.

'BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞADIK'

İlk şampiyonluğu Trabzon'da yaşadığını kaydeden Hamsik, 'İlk şampiyonluğumu burada yaşadım. Napoli'ye takım, şehir olarak çok benzeyen, kariyerimde özel anlam taşıyan bir yer burası. Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi. Ne hoca, ne futbolcular, hiç kimse mutlu değil bu durumdan. 35 yaşımdayım, her gün daha fazla çalışıyorum. Daha iyi insan, daha iyi futbolcu olmak ve kulübe hizmet ederek daha iyi olması için çabalıyorum. Hoca değişimi, büyük değişimler yaşadık. Herhangi bir takımda bu değişimler sonrası kolay değildir. Biz de muzdarip olduk bu durumdan. Yeni hoca, yeni hedefler var. Bizim yapacağımız şey, geleceği inşa etmek için daha çok çalışmak' diye konuştu.

'BENİM HAMSİK FUTBOL AKADEMİM VAR'

Trabzonspor'un efsaneleri arasında sayılmasına yönelik soru üzerine konuşan Hamsik, 'Eğer 2 yıllık süreçte bunu başarabildiysem, efsaneler arasında yer almak benim için büyük mutluluk olur. Benim Hamsik Futbol Akademim var. 400 genç oyuncu futbol oynamaya devam ediyor. Futbol sonrası işim bu olabilir. Benim de bütün hayatım bir yolculuk üzerine geçti. Bu yolculuk futboldan bir şey öğrenmeye yönelikti. Onlara bilgimi, duygumu, bakış açımı, kendi öğrendiklerimi katabilmeyi düşünüyorum' ifadelerinde bulundu.

'HOCA DEĞİŞİMLERİ, TAKTİKSEL DEĞİŞİM OLDU'

Takımdaki sıkıntılara yönelik soruya Hamsik, 'Yaşanan sorunlarla alakalı, öncelikle Şampiyonlar Ligi hedefinden bahsedebiliriz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. En büyük isteklerinden biriydi. Ekonomik katkısı olacaktı. Süper Kupa'yı kazanarak sezona başladık. İlk haftalar iyi durumdaydık. Sonra yoğun maç periyodu, 3 günde bir maç oldu. Antrenmanlara fazla vaktiniz kalmıyor. Maçlar oynayıp, istediğiniz sonuçları elde edemediğinizde, daha zor döneme giriliyor. Hoca değişimleri, taktiksel değişim oldu. Üç kez hoca değişti. Hiçbir takım için bu durum kolay değil. Şu anda takım stabil hale geldi. Yeni bir başkanımız, uzun yıllar kontratı olan bir hocamız var. Son 2 haftadır futbola yönelik yeni bir bakış açısı var. Artık Trabzonspor'un önü daha açık. İyi bir geleceğe sahip olmak istiyoruz' yanıtını verdi.

'HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI'

Kontratı ve takımdaki geleceğine yönelik soru üzerine Hamsik, "Altyapı mı, A takımda mı olur? Teknik direktör mü, yardımcı mı olur? Ona yanıt vermek kolay değil. Öğrenmem gerekiyor, bir serüveni tamamlamak gerekiyor. Uzun süre sonra yanıtlanabilecek bir soru. Şu anda futbola odaklanmış durumdayım. Kontratım devam ediyor. Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Önemli olan görüşme değil, Trabzonspor'un daha iyi yerde olabilmesi? değerlendirmesinde bulundu.