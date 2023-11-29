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SPOR Manchester United'da Erik ten Hag ve Bruno Fernandes'in açıklamaları

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile futbolculardan Bruno Fernandes, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag ile futbolculardan Bruno Fernandes, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Bruno Fernandes Basın Toplantısı Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

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