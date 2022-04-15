SPOR KOMPLEKSİNİN PARKINDA TARTIŞTIĞI GENCİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI - Haberler

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SPOR KOMPLEKSİNİN PARKINDA TARTIŞTIĞI GENCİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde T.A. (13), spor kompleksinin bahçesinde tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde T.A. (13), spor kompleksinin bahçesinde tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan spor kompleksinin bahçesindeki park alanında meydana gelen geldi. T.A., park alanında tartıştığı kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Kimliği belirsiz şüpheli, tartıştığı T.A.'yı bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheli olayın ardından yaya olarak kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SPOR KOMPLEKSİNİN PARKINDA TARTIŞTIĞI GENCİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

SPOR KOMPLEKSİNİN PARKINDA TARTIŞTIĞI GENCİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

SPOR KOMPLEKSİNİN PARKINDA TARTIŞTIĞI GENCİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

SPOR KOMPLEKSİNİN PARKINDA TARTIŞTIĞI GENCİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

SPOR KOMPLEKSİNİN PARKINDA TARTIŞTIĞI GENCİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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