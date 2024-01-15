Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'dan hakemlere tepki: Artık düdüklerinin asılması gerektiğini söylüyorum

SPOR Kocaeli spor Başkanı Engin Koyun'dan hakemlere tepki: Artık düdüklerinin asılması gerektiğini söylüyorum

Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - Kocaeli spor Başkanı Engin Koyun, Manisa FK maçının ardından karşılaşmanın hakemlerine ve alınan kararlara tepki göstererek, "Bu arkadaşlarımızın bugünden itibaren asla ve asla Kocaeli spor maçlarımıza verilmemesini, daha da ileri gidiyorum, artık düdüklerinin asılması gerektiğini özellikle söylüyorum" dedi.

Kocaeli spor, 1'inci Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta 2 golü ofsayt nedeniyle ve 1 de penaltısı VAR uyarısıyla iptal edilen Kocaeli spor Kulübü, bugün maçın hakemleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkanı Engin Koyun ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Başkan Koyun, "4 yıl önce bu göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, sayısız hakem hatalarına maruz kalmamıza rağmen 'Onlar da insandır, telafisi olur, hata yapmış olabilir' dedik. En iyi şekilde onları iç saha deplasmanlarında olduğu kadar, deplasmanlarda da camiamız adına en iyi şekilde, nezaketli bir şekilde onları onore ettik, karşıladık. Bu acıyı 2 yıl önce bize fazlasıyla yaşattılar. Bu statta, en son Altınordu maçında 1 buçuk metre dışarıdan verilen penaltıyla Kocaeli spor'un kaderiyle oynamaya başladılar. Tam 13 puanımıza direkt etki etkiler. Yine sineye çektik. Kocaeli spor camiası olarak hiçbir tepki koymadan 'olabilir, insandır, hata yapabilirler' dedik ama camia olarak, yönetim olarak, şehir olarak bu acıyı çok derinden hissettik" ifadelerini kullandı.

"ALLAH O KADAR BÜYÜK Kİ YUKARIDAN GÖLGENİN İŞARETİ ORAYA DÜŞÜYOR"

Maçın hakemlerine tepki gösteren Başkan Koyun, "Dünkü Manisa FK maçına kadar camiamız olarak zaman zaman hakem hatalarına maruz kaldık. Yine dünkü maça kadar sessiz, sedasız, 'İnsandır, hata yapabilirler, camiayı fazla yıpratmayalım, o camia da bizim camiamız' anlayışla, bu desturla bugüne kadar geldik. Artık dün bardağın taştığı anı hep beraber yaşadık. Yalnız bizim tarafımızdan değil, Manisasporlu yöneticiler tarafından dahi bir hakem skandalı, bir hakem faciası yaşadık. Ben orada inanın orta hakeme acıdım. Onun düştüğü o skandala acıdım. Onun zavallı durumunu acıdım. 2 metre önünde penaltıyı veriyor. Penaltıda VAR'dan beyefendi uyarıyor, VAR'a çağırıyor. Kardeşim VAR'a çağırıyorsun, VAR'da iptaline karar veriyorsun. Hadi ona da saygı duymuyorum da, saygı duydum. Arkasından Manisa'ya karşı bir penaltı veriyorsun. Aynı hakem çok zavallı bir durumda yine VAR'a gidiyor. VAR'dan maalesef o rezilliğin tekrar 2'nci rezilliğe dönüşmemesi adına, oradan alınan ikazla, hiçbir penaltıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir faciayla beraber, yine orada penaltı iptal ediliyor. Manisa başkan ve yöneticileri de yanımda, 'ya Allah aşkına bu nasıl penaltı' diyorlar. 45'nci dakikalarda Tanque'nin bariz golü maalesef yine çok acı bir durum. VAR çizgisi çekilmiyor ama Allah o kadar büyük, yüce ki yukarıdan gölgenin işareti oraya düşüyor, stadın gölgesi çizgiyi çekiyor oradan" dedi.

"BİR HAKEMİN BİR CAMİAYA KARŞI YAPMIŞ OLDUĞU EDEPSİZLİKTEN BAHSEDİYORUM"

İlk defa sahalarda böyle bir şey gördüğünü söyleyen Koyun, "Bir hakemin, bir camianın bu duruma düşmesinden inanın ben bir kulüp başkanı olarak da, spor adamı olarak da üzüntülerimi dile getiriyorum. Skandal devam ediyor. En son Kouakou'nun ceza sahasına girerken düştüğü pozisyonu bir hatırlayın. Faul vermiyor, devam ettiriyor. Aslında o faul ve sarı, frikik, vermiyor. Bir hakemin, bir camiaya karşı yapmış olduğu edepsizlikten bahsediyorum. Kalkıyor bizim orta sahada bir pozisyon oluyor. Faul kullanmamız lazım. Bizim futbolcumuz pozisyonu bir metre ileriden kullanıyor. Geri geliyor. Hakemin hareketini iyi hatırlayın, ilk defa sahalarda böyle bir şey görüyorum, geliyor 1 metre geriden gösteriyor, çizgiyi çiziyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 'Ben sana kafayı taktım, işini bitireceğim' anlamına geliyor. Bu kadar kinin, nefretin bir hakemin içerisinde olması inanın psikologların hepsi onu çok iyi teyit ediyor orada. O hakemin yapmış olduğu tepkinin ne anlama geldiğini hiçbir hakemde ben görmedim. Gider normal, nezaketli bir şekilde çizgiyi çizer, ilgili takım da pozisyonu kullanır" şeklinde konuştu.

"KURUMLARIN ÖZELLİKLE TAKİP ETMESİNİ İSTİYORUZ"

VAR hakemine de seslenen Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Son dakikada Kouakou'ya yapılan. Bütün spor kamuoyunun takip etmesini, MYK'nın, federasyonumuzun, ilgili kurumların özellikle takip etmesini istiyoruz. Kendimi bir anda Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hissettim. Tuttuğu gibi Kouakou'yu yere indiriyor. Hadi bizim orta hakem gözden es geçti, VAR hakemi sen ne iş yapıyorsun? Penaltıyı verdiği zaman müdahale ediyorsun orada. Hakemi VAR'a çağırıyorsun ve penaltıyı iptal ediyorsun. Arkasından yapmış olduğu, son dakikada bizim futbolcumuza yapılan, rakip takım taraftarı ve yöneticilerinin de penaltı iddia ettiği bir yerde ne yapıyorsun? VAR'a dahi çağırma gereği hissetmiyorsun" dedi.

"KASITLI VE BİLİNÇLİ OLARAK YAPILIYOR"

"Federasyon başkanımızı gerçekten yakinen tanıyorum. Çok kıymetli, değerli bir ağabeyimiz. Kendisiyle ilişkilerimiz de iyi. Hakem camiasının yapmış olduğu hata zincirlerinin bütün faturası ona kesiliyor" diyen Koyun, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Kendisi de bunu hak etmiyor. Buradan sayın federasyon başkanıma, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara sesleniyorum; özellikle bireysel olarak insanların kasıtlı olarak yapmış olduğu hataların camialara fatura edildiğinin altını çiziyorum. Özellikle bütün hedefte siz olduğunuzu, bunun kasıtlı ve bilinçli olarak yapıldığını bunu bir kez daha Kocaeli camiası olarak, Kocaelispor Başkanı olarak sizlerle paylaşma gereği hissediyorum. Canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Artık bundan sonra bizim ve hiçbir camianın bu skandal hakemler tarafından asla ve asla görev almaması gerektiğine ben temenni ediyorum. Bunlar, inanın Türk futbolunun geleceğini yok etmek için görevlendirilmiş birer şahıslar olarak görüyorum. Bugün gelinen noktada hiç bunun farkında değiller. Bir şehrin, bir camianın geleceğini yok etmeye kalkanlara asla ve asla bu fırsatı vermeyeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesi gerektiğini söylüyorum. Herkes haddini bilecek. Bunun bedeli ne olursa olsun, bu arkadaşlarımızın bireysel, fevri yapmış olduğu hataların tamamen ve tamamen futbolumuzun, Türk sporunun geleceğini yok etme adına olduğunu altını çiziyorum. Tekrar bütün yetkililerimizden, bu arkadaşlarımızın bugünden itibaren asla ve asla Kocaelispor maçlarımıza verilmemesini, daha da ileri gidiyorum, artık düdüklerinin asılması gerektiğini özellikle söylüyorum. Bunlar yalnız bize yapıldı diye değil, bütün kulüplerimiz aynı acıyı zaman zaman dile getiriyorlar. Bugünkü feryadımız, bugünkü tepkimiz tamamen dünkü yaşanan olayla ilgili değil. İnanıyorum ki bundan sonra da aynı hataların yapılmaması gerektiğini arz ediyorum. Kocaelisporumuzun asla ve asla hakemler tarafından kollanmasına, korunmasına ihtiyaç olmadığını ben sizlerle paylaşıyorum." (DHA)