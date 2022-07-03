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SPOR Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kırkpınar'da yarı finalistler belli olduUğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) - Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehilvanlık müsabakalarında yarı finalistler belli oldu.

Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu

Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) - Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehilvanlık müsabakalarında yarı finalistler belli oldu.

Kırkpınar'da başpehlivanlık çeyrek filan müsabakalarında Tanju Gemici'yi yenen Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen'i yenen Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı'yı yenen İsmail Balaban ve Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Mustafa Taş adını yarı finale yazdırdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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