SPOR Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi

Kırkpınar'da sürpriz; Ali Gürbüz elendi

Olgay GÜLER - Şafak TAŞOYAR-Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE,(DHA)- 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 2'nci tur müsabakalarında 2 kez arka arkaya altın kemeri alarak ebedi kemer sahibi olmak için mücadele eden favori güreşçi Ali Gürbüz, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'e altın puanlamada yenilerek elendi. Şaban Yılmaz'ın hakem kararıyla elenmesi sonrası ise olaylar çıktı. Hakem odasını basan Yılmaz'ı polis güçlükle odadan çıkardı.

GÜRBÜZ ELENDİ, BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci turunda sürpriz sonuçlar çıktı. Son 2 yılın başpehlivanı ve bu yılda er meydanında şampiyon olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak Ali Gürbüz, elendi. 648 ve 649'uncu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil ile eşleşen Ali Gürbüz, güreşin normal süresinde yenişemedi. Altın puana giden güreşte Mehmet Yeşil Yeşil, son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz'ü yendi. Altın kemere ebedi sahip olmak için planlar yapan Gürbüz, elenince büyük üzüntü yaşadı.

Gürbüz'ü yenen Mehmet Yeşil Yeşil ise büyük sevinç yaşarken, güreşi izleyen bazı seyirciler tarafından ıslıklandı. Soyunma odasına gitmeye çalışan Mehmet Yeşil Yeşil'e, Ali Gürbüz'ü destekleyen taraftarlar tarafından tribünlerden su şişeleri atıldı. Yeşil Yeşil, ellerini seyircilere doğru kaldırıp, saygı işareti yaparak soyunma odasına gitti.

ŞABAN YILMAZ, HAKEM TRİBÜNÜNÜ BASTI

Başpehlivanlık güreşlerinde 644'üncü Kırkpınar'da başpehlivan olan Şaban Yılmaz ile Tanju Gemici arasındaki müsabaka zaman zaman olaylara sahne oldu. Hakem heyetinden güreşin başında sarı kart alan Yılmaz, uzatmalar öncesi bir sarı kart daha görerek karşılaşmadan diskalifiye oldu. Karara çok sinirlenen Yılmaz, seyirci tribünündeki tellerin üzerinden çıkıp hakem kulesine koştu. Kuleye tırmanarak hakemlere bağıran Yılmaz'a polis ekipleri müdahale etti.

Yaşanan olaylar sırasında hakem heyeti güreşlere ara verdi. Çevik kuvvet ekipleri de Er Meydanı'na girerek, geniş güvenlik önlemleri aldı.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Kuleden güçlükle çıkarılan Yılmaz, saha ortasına gelerek Kırkpınar'ı bıraktığını belirten açıklama yaptı. Paça bağlarını çözen ve bu sırada açıklama yapan Yılmaz, "Bu kadar mı kolay bu iş? Ağzımın içindeki dikişlere, ellerimdeki nasırlara bakın. Ben hakkımı helal etmiyorum, paçamı da çözüyorum. Ben artık güreşmiyorum, bakın bana burada elveda bile yaptırmıyorlar" dedi.

16'YA KALAN PEHLİVANLAR

İkinci tur güreşleri sonunda 3'üncü tura yükselen başpehlivanların isimleri şu şekilde oluştu: Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Serhat Gökmen, Mustafa Batu, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Osman Aynur, Tanju Gemici, Yalçın Üncül, Ertuğrul Dağdeviren, Recep Kara.

Demirören Haber Ajansı / Güncel