Kenan Karaman: Beşiktaş'ta hayallerim var, birincisi şampiyon olmak

"Kamp ağır geçse de hepimiz fit durumdayız"

"Yeni gelenlerin takıma iyi adapte olmasını sağlamaya çalışıyoruz"

Ali DANAŞ / BAD HARING (Avusturya), - Geçen sezon Beşiktaş'a gelen ve son maçlara kadar hücumda beklentileri karşılayamayan Kenan Karaman, Valerien Ismael'le birlikte ligin bitimine bir kaç maç kala sağ kanat-bek pozisyonunda oynamaya başlamıştı. Bu mevkideki performansıyla sezon boyu aldığı eleştirileri övgüye dönüştüren Kenan, Avusturya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunarak hem kendi hem de takımın yaşadıklarını anlattı.

"Taraftarlarımız geçen sene bizi inanılmaz şekilde iyi destekledi. Kötü oynadığımız maçlarda bile inanılmaz şekilde arkamızda durdular. Çok iyi hatırlıyorum, Kasımpaşa'ya iç sahada 3-0 yenildiğimiz maçtan sonra bizi tribünlere çağırdılar. Orada çok duygulandım ve ben gerçekten çok düşündürdü. O yüzden kendimi o kadar odakladım ki bu sene taraftarlarımıza güzel şeyler yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş taraftarı her zaman takımının arkasında. İyi bir performans gösterip, onlarla beraber inşallah güzel bir sezon geçireceğiz."