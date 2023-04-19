SPOR Kayserispor Başkanı Çamlı: Niyetimiz Kayserispor'u mevcut yerinin çok çok ötesine taşımak

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)- Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Niyetimiz tabii ki Kayserispor'u mevcut yerinin çok çok ötesine taşımak. Bunun için de mutlak surette Kayserispor'un birkaç noktada transfere ihtiyacı var. İnşallah Kayserispor bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Transfer tahtasının açılması gerekirse zamanı geldiğinde onu da yaparız? dedi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçının ortada geçtiğini dile getiren Ali Çamlı, "Normal ortada bir maçtı. Mükemmele yakın bir hakem triosu vardı. Bu tür hakemlere destek verip bunların sayısının artmasına yardımcı olmak lazım. Bana göre bu yılın en iyi maçını yönetti. Kayserispor hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan yoluna devam ediyor. Yenilmemek de bana göre bir başarıdır. Bugün son dakikada golü yiyip yenile de bilirdik. Maçı kaybedecektik ama bir puan iyi. Oyunumuzda, takımda bir düşüş var. Bunun sebebi Kayserispor'un üst üste yığılan maçlarının ve aşırı yorgunluğun getirdiği bir şey. Takım, önümüzdeki günlerde toparlanacaktır. Takımda bir sıkıntı yok. Sakatlıklar, eksikler her dönem oluyor. Ama teknik heyet bunların hiçbir zaman arkasına sığınmıyor. Sahaya çıkan ilk 11'de futbolcuya hoca ne görev verirse çocuklar onu hakkıyla yerine getiriyorlar. Ben teknik heyetle sahada ter döken çocuklarımı kutluyorum. Onlar görevini yapıyor. İnşallah niyetimiz tabii ki Kayserispor'u mevcut yerinin çok çok ötesine taşımak. Bunun için de mutlak surette Kayserispor'un birkaç noktada transfere ihtiyacı var. İnşallah Kayserispor bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Transfer tahtasının açılması gerekirse zamanı geldiğinde onu da yaparız. Büyük bir şehiriz. Anadolu'nun bir kükreyen aslanıdır Kayserispor. Zamanı geldiğinde yapılması gereken yapılır? diye konuştu.