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SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı Yasin ALDEMİRKARABÜK,(DHA) - Karabük'te, Trabzonspor taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı.

KARABÜK (DHA) - SPOR Karabük'te Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlandı Yasin ALDEMİRKARABÜK,(DHA) - Karabük'te, Trabzonspor taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'un şampiyon olması Karabük'te coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar, 100. Yıl Mahallesi 1003 No'lu Cadde üzerinde toplandı. Trabzonspor bayraklarıyla caddede bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar, araçlarıyla da kentte tur atarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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