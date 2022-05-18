SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final - Haberler

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SPOR Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 finalİSTANBUL,(DHA)- Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları bugün yapıldı.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 final

İSTANBUL,(DHA)- Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları bugün yapıldı. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9'uncu gününde, 5 Türk boksör finale yükselme başarısı gösterdi.

48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Şennur Demir, yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale isimlerini yazdırdılar. Final müsabakaları 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye, Boks, DHA, Güncel, Haberler

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