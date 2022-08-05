SPOR Jorge Jesus: Daha fazla gol atabilirdik

Jorge Jesus : Daha fazla gol atabilirdik

" Fenerbahçe'nin kadrosu henüz tamamlanmış diyemem"

"Bir forvet transferi daha yapabiliriz"

"Defans yaptığımız anlarda diziliş farklı oluyor"

"Emre Mor farkı bir oyuncu, iyi oynadı"

"Arda'nın atacağı hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz"

"Her takım sene başında bu tarz durumlarla karşılaşır"

"Fenerbahçe şampiyonluğun en güçlü adaylarından"

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadelede daha fazla gol atabilecek durumda olduklarını ve hakemin iptal ettiği golde bir sebep bulamadığını ifade etti.

Maçtan iyi bir sonuç almalarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Jesus, "Taraftarı mutlu etmek istiyorduk. Kiev maçında bizi harika bir şekilde desteklediler, bugünde harikalardı. Bu galibiyeti onlara vermek çok önemliydi. Bugünkü maçta daha fazla gol atabilirdik. Portekizli hakem attığımız golü neden iptal etti anlamadım. Defalarca izledim ama bir sebep bulamadım. Bu tarz oynadığımız Avrupa maçları lig ritmi için önemli. Pazartesi lig bizim için başlıyor. Büyük hedeflerimizden biri Türkiye Ligi" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU HENÜZ TAMAMLANMIŞ DİYEMEM"

Jesus, rakiplerin yaptığı transferleri gördüklerini dile getirerek, "Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray büyük rakiplerimiz. Lige herkes iddialı başlıyor. Bizim birinci hedefimiz ligi kazanmak. Bu sezon kolay olmayacak, her takım için zor olacak. Fenerbahçe'nin kadrosu henüz tamamlanmış diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Elimizdeki mevcut kadrodan memnunuz, birden fazla opsiyonumuz var. 3 günde bir maçta kadro derinliği önemli oluyor. Pazartesi oynanacak maçta belki değişiklik yapıp daha taze kanları sahaya sürebiliriz" ifadelerini kullandı.

"DEFANS YAPTIĞIMIZ ANLARDA DİZİLİŞ FARKLI OLUYOR"

Kırmızı karttan sonra geride 3 oyuncu bulundurmalarına gerek kalmadığını aktaran Jesus, "Arao'yu ileriye çektik. Atak yaptığımız zaman geride 3'lü yapıyoruz, savunmada 3'lü oynamıyoruz. Kırmızı karttan sonra geride 2 oyuncunun olması yeterli diye düşündük. Defans yaptığımız anlarda diziliş farklı oluyor" dedi.

"EMRE MOR FARKLI BİR OYUNCU, İYİ OYNADI"

Sarı-lacivertli oyuncularının performansı hakkında konuşan Jesus, "Gustavo'nun iki avantajı var. Geleli 1 hafta oldu ama birinci avantajı Flamengo'da benimle 2 yıl çalışmış olması, benim fikirlerimi biliyor ve bende onu tanıyorum. İkinci avantajı Brezilya Ligi'nden geldi ve orada lig de 16, 17 maç oynandı. Maç ritmini kazanmış bir isim. Zajc milli takımdan dolayı kampa geç katıldı. Dolayısıyla 4 haftadır çalışıyor ve yeterli bir süre değil. İsmail ve Arao'nun aksine maç ritmi 90 dakika çıkaracak seviyede değil. Crespo'da sakatlık sebebiyle maç kondisyonunun istediği seviyelere yetişemedi. Emre farklı bir oyuncu, iyi oynadı. 90 dakika oynayacak durumda değil şu an. O'nun gösterdiği oyundan memnunum" şeklinde konuştu.

"ARDA'NIN ATACAĞI HİÇBİR ADIMI ATLAMASINI İSTEMİYORUZ"

Jesus, Arda Güler'in yeteneği hakkında, "Her futbolcu için taraftarın sevgisini, desteğini hissetmek çok önemlidir, daha özgüvenli olmasını sağlar. Kendisi 17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Türkiye Ligi için geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın göstermiş olduğu sevgide ona yardımcı olacak" dedi.

"HER TAKIM SENE BAŞINDA BU TARZ DURUMLARLA KARŞILAŞIR"

Jesus, takımda yer alan yabancı oyuncu fazlalığı ile alakalı olarak, "Evet öyle bir durum söz konusu ama ben geldiğim zaman bu oyuncuların bir kısmı vardı. Her takım sene başında bu tarz durumlarla karşılaşır. Seçimler yapmamız gerekiyor. Lig başlıyor seçimlerimizi netleştirmemiz gerekiyor. Dünyadaki her takım bu tarz durumlarla karşılaşabiliyor" diye konuştu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN"

Jesus, geçen senenin şampiyonu Trabzonspor'un favori gösterilmesinin normal olduğunu ifade ederek, "Fenerbahçe de şampiyonluğu kazanmamın en güçlü adaylarından bir tanesi, Galatasaray da aynı şekilde" şeklinde konuştu.