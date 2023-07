SPOR İsmail Kartal: Bu seneki hedefimiz bütün kupalara talip olmak

İsmail Kartal : Bu seneki hedefimiz bütün kupalara talip olmak(1)

"Birkaç oyuncu daha gelecek"

"Şu an 2, 3 futbolcuya teklif var"

"Dzeko ve Tadic dünya çapında, önemli kariyere sahip futbolcular"

"Yarın akşamki maçla başlayarak tüm desteğinizi bu takıma gösterin"

"Benim ağzımdan ne çıkıyorsa lütfen buna inanın"

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Zimbru maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın akşamki maçla başlayarak tüm desteğinizi bu takıma gösterin. Tribünlerde sizler, sahada bizler tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı bunu lütfen unutmayın" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe yarın sahasında Moldova temsilcisi Zimbru'yu konuk edecek. Bu mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın şu anda yüzde 50, 60 seviyelerinde olduğunu ve hazırlıkların devam ettiğini söyleyen İsmail Kartal, "22, 23 gündür takımla beraber çalışıyoruz. Önce İstanbul'da sonrasında Rusya kampı, geldiğimiz nokta itibariyle yarın ilk resmi maçımıza çıkacağız. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda fizik olarak, oyun felsefesi olarak daha tam olarak yüzde 100 hazır değiliz. Yüzde 50, 60 civarında hazırlandığımızı söyleyebilirim. Geç gelen oyuncular var, milli takımdan geç dönen oyuncular var, sakat oyuncularımız var. Bu oyunculara bireysel, kişisel, fiziksel olarak antrenmanlar yaptırıyoruz. Takımı fizik olarak aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Sezon başı olduğu için bu kolay değil. Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bu sene bizim oyun sistemimiz farklı. Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz. Bunun için taktik antrenmanlarımızda bu değişimle ilgili zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte bizimle çalışan oyuncular ne istediğimi çok net biliyorlar. Yeni gelen arkadaşlarla birlikte yaptığımız analiz ve sahada yaptığımız pratiklerle onlara çok net ne istediğimi, ne beklediğimi anlattım. Onlar da bunu anladılar. İnşallah yarınki maçta yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda, güzel mesajlar, sinyaller veririz. En iyi şekilde başlarız diye ümit ediyorum. Yaptığımız transferler var. Yapabileceğimiz ve şu anda görüşme halinde olduğumuz transferler var. Çalışmaları başkanımız ve yöneticilerimiz çok sıkı şekilde sürdürüyorlar. Biz yarınki maça odaklandık. Aramızda geç gelip, kadroya alamadığımız oyuncular var. Yarın belki kadroda olmayacaklar ama onlarla da ilgili çalışmalar sürüyor. En kısa zamanda takıma kazandırabilmemiz için" ifadelerini kullandı.

"BU SENEKİ HEDEFİMİZ BÜTÜN KUPALARA TALİP OLMAK."

Oynayacakları bütün kulvarlarda hedeflerinin kupa olduğunu söyleyen Kartal, "Mevcut kadroya birkaç oyuncu katılacak. Katılmasını beklediğimiz oyuncularda A, B, C planımız var. Transferler kolay olmuyor. ya ekonomik problemler çıkıyor ya başka birileri devreye giriyor. Farklı şeyler olabiliyor. Biz de sadece 1, 2 kişiye odaklanmıyoruz. Bize katkı verecek oyuncuları transfer edebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 4 kupa var ama 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Bu seneki hedefimiz bütün kupalara talip olmak" şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ OYUNCU DAHA GELECEK"

Birkaç futbolcuyla transfer görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren tecrübeli teknik adam, "Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacımız olan yerlere oyuncular alacağız. Tabii ki içinde yıldızlar olabilecek. Olmasın biz de istiyoruz. Kaleci konusunda başkanımızla konuştuk. Başından beri başkanımız bu konuyu yürütüyor. Transfer edilebilmesi için her türlü çabayı gösteriyor. Biz de başkanımızla bu transferin gerçekleştirilmesi için konuştuk. Dediğim gibi birkaç oyuncu daha gelecek. Ben açık konuşan bir insanım. Rusya'da da transferi ben size açıkladım. Net ve şeffaf şekilde olacak dedik ve oldu. Şu anda da birkaç tane oyuncu bitebilir. Bitmeden bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü, hayatımda sevmediğim şey yalancı duruma düşmek. Bittikten sonra sizlerde bunu zaten göreceksiniz. Dediğim gibi önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. B8unların başında da kaleci var" diye konuştu.

"ŞU AN 2, 3 FUTBOLCUYA TEKLİF VAR"

Takımda düşünmedikleri birkaç futbolcuya teklifler geldiğine dikkat çeken Kartal, şöyle konuştu:

"Yeni bir planlama içindeyiz. Takımdan gitmesini düşündüğümüz, teklif gelen oyuncular var. Çok kalabalık olduğumuz için onların bir bölümünü ayırdık. Ayrı saatlerde çalışıyoruz. Şu an 2, 3 tanesine teklif var. Bu teklifler doğrultusunda da onların yakın bir zaman içinde kulübümüz tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum. Teklifler var."

Sezon genelinde kullanacakları formasyonlarla ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Yarınki maç ipucu verir. Sezon genelinde de sistemimiz bir değişiklik olmayacak. 4-3-3, 4-2-3-1 ve 4-1-4-1 oynayacağız. Zaten maçın içinde hücumdayken farklı, savunmadayken farklı bir varyasyona dönüyoruz. Bunun için bundan vazgeçmeyeceğiz. Zaman içinde oyunun gidişatına göre çift forvetle de oynayabiliriz" dedi.

"DZEKO VE TADİC DÜNYA ÇAPINDA, ÖNEMLİ KARİYERE SAHİP FUTBOLCULAR"

Takımın yeni transferleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic'den çok memnun olduğunu söyleyen Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Dzeko ve Tadic dünya çapında, önemli kariyere sahip futbolcular. Çok profesyoneller. Geldikleri günden itibaren bütün futbolculara örnek olacak şekilde davranıyorlar. İyi ilişkiler içiresindeler. Ben de iyi niyetli bir insanım. Futboldan gelen bir insanım, yarın onlar bizim yerimize geçecekler. Benim her şeyim açık ve nettir. Kim oynayacak, kim oynamayacak, ben ne istiyorum, bu takım nasıl olması gerekiyor, taraftar bizden ne bekliyor, Fenerbahçe'nin taraftarı sahada nasıl bir takım, oyuncu görmek istiyor bunları anlatıyorum. Saha içinde ve dışında sürekli sohbet halindeyiz. Arkadaş gibiyiz. Onlar da bunu net şekilde anlasınlar diye birbirimize pozitif bir enerji veriyoruz. Onun için onların davranışlarından çok memnunum."

"SADECE KULÜP BAŞKANLARI VE FEDERASYONUN ALABİLECEĞİ BİR KARAR DEĞİL BANA GÖRE"

Yabancı kuralı hakkındaki düşünceleri de sorulan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı kuralı ülkemizde tartışılan bir konu. Bu konuyu burada konuşsak, saatler alabilir. Yabancı kuralı hemen kalksın hemen şöyle olsun denilebilecek bir konu değil. Bütün kulüpler bundan rahatsız, herkes şikayetçi. Burada ortak bir nokta bulunması lazım. Bulunması içinde kulüp başkanlarının, federasyonun ve görev alan teknik direktörlerin bulunması lazım. Açık bir şekilde bir toplantı yapılması lazım. Bu sadece kulüp başkanları ve federasyonun alabileceği bir karar değil bana göre. Teknik direktörlerin de bu işin içinde olması lazım."

"YARIN AKŞAMKİ MAÇLA BAŞLAYARAK TÜM DESTEĞİNİZİ BU TAKIMA GÖSTERİN"

Fenerbahçe taraftarlarına birlik ve beraberlik mesajı vererek, destek isteyen İsmail Kartal, "Çubukluyu giyen her oyuncu, en iyi oyuncumuzdur. Çubukluyla sahaya çıkan takım en iyi takımdır. Bu taraftar ve camia her şeyin en iyisine ve güzeline layıktır. Fenerbahçe futbol takımı; formasının karşılığını, armasının değerini sahada en iyi mücadeleyle verecek. Her futbolcumuz üzerindeki sorumluluğu bilecek. Şunu unutmayın, bu çocukların sadece sizin desteğine ihtiyacı var. Sizin birlik ve beraberliğiniz, sevgi ve desteğiniz... Geri kalan her şey bizim sorumluluğumuzda. Yarın akşamki maçla başlayarak tüm desteğinizi bu takıma gösterin. Tribünlerde sizler, sahada bizler tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı bunu lütfen unutmayın" dedi.

"EN YAKIN ZAMANDA DA BOŞLUK BULABİLİRSEK ÇOCUKLARIMIZLA BERABER BALIK TUTMAYA GİDECEĞİZ"

Tadic'in gelir gelmez bütün takıma pozitif enerji verdiğini söyleyen İsmail Kartal, "Tadic çok pozitif bir çocuk. Büyük bir profesyonel. Gelir gelmez herkese hemen pozitif enerji verdi. Ajax'da yaptıklarını anlattı. Doğru yolda olduğunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Orada da aynı şeyler yapıldığını, sistemsel olarak büyük farklılıklar olmadığını, biraz özel hayata girdik. O çocuğundan bahsetti, ben çocuğumdan bahsettim. Ben balıkçı bir ailenin çocuğu olduğumu söyledim. O da 'ben balık tutmayı çok seviyorum, beni götürür müsün' dedi. O bana tuttuğu balıkları gösterdi. Aramızda güzel bir diyalog oldu. En yakın zamanda da boşluk bulabilirsek çocuklarımızla beraber balık tutmaya gideceğiz" şeklinde konuştu.

"BİRKAÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Adı Fenerbahçe ile anılan Cengiz Ünder ile ilgili gelen bir soruya İsmail Kartal, şöyle cevap verdi:

"Burada sadece Cengiz'den gitmeyelim. Cengiz gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birkaç oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Hem kulübümüz hem de oyuncu tarafından herhangi bir şey söylemek yanlış olur. Şu anda hızlı bir şekilde birkaç oyuncuyla ilgili çalışmaları başkanımız ve yöneticilerimiz sürdürüyor."

"BENİM AĞZIMDAN NE ÇIKIYORSA LÜTFEN BUNA İNANIN"

Konuşmasının ardından yeniden kürsüye gelen İsmail Kartal sözlerini şöyle noktaladı: 0

"Bütün basın mensubu arkadaşlarım ve bütün Fenerbahçe taraftarlarına söylüyorum. Lütfen benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şeye inanmayın. Benim ağzımdan bir şey çıkıyorsa ona inanın. Spekülatif haberlere, yazılı ve görsel medyanın dışında internet ortamındaki haberlere, benim bilgim dışındaki hiçbir şeye inanmayın. Benim ağzımdan ne çıkıyorsa lütfen buna inanın."