SPOR İngiliz taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelmeye başladı

İngiliz taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelmeye başladıEnver ALAS - İSTANBUL,(DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla Manchester City ve Inter taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı.

İngiliz taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelmeye başladı

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla Manchester City ve Inter taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı. İngiliz taraftarları taşıyan ilk tarifesiz uçak saat 18.30 sıralarında İstanbul Havaliman'na geldi. İngiliz taraftarlar, finalde en çok Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan'a güvendiklerini belirttiler.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda cumartesi akşamı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde taraftarlar havayoluyla İstanbul'a geliyor. İlk taraftar kafilesi İngiltere'nin Manchester şehrinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Coşkulu olan bazı taraftarlar, pasaporttan geçtikten sonra başta takım kaptanı İlkay Gündoğan olmak üzere İngiliz takımı lehine tezahüratlarda bulundu. Manchester City forması giyen ve takım bayrağı açan taraftarlar kupayı müzelerine götüreceklerini belirttiler.

İNGİLİZ TARAFTARLAR İLKAY GÜNDOĞAN'A GÜVENİYOR

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Bruno de Luca, Brezilya'dan maçı izlemek için İstanbul'a geldiğini belirterek, Takımım için çok heyecanlıyım. Muhteşem bir final olacak. Kupayı kazanarak Manchester City bir tarih yazacak diye konuştu. Takım kaptanı İlkay Gündoğan'dan müthiş bir futbolcu diye bahseden Luca, İlkay kendi ülkesindeki maçta da gol atacak. Umarım City ile bir yıl daha devam eder. Maçı 2-0 City kazanacak ifadelerini kullandı.

İngiliz taraftar Sam Lounje ise çok heyecanlıyız burada olduğumuz için. Bir gün öncesinden gelip bu güzel şehirde maç heyecanını yaşamak istedik. İlkay Gündoğan inanılmaç bir futbolcu. Harika bir futbolcu olduğunu için de sezon sonu bitecek kontratının mutlaka uzatılması gerektiğini umuyorum şeklinde konuştu.

Öte yandan taraftarların yoğun olarak yarından itibaren İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'na İtalya ve İngiltere'den 250'nin üzerinde tarifeli ve tarifesiz seferle taraftarın geleceği öğrenildi.