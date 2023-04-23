SPOR Hüseyin Hürsoy: Sonuna kadar mücadele içinde olacağız

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüseyin Hürsoy, "7'nci dakikada gol kaçırdık. Gol olsa farklı olur muydu bilemiyorum. Ligin süresi kısaldı. 6 maç var. Diğer maçlarımız İstanbul'da. Sonuna kadar mücadele içinde olacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında HangiKredi Ümraniyespor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüseyin Hürsoy, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Teknik ekip olarak ilk maçlarına çıktıklarını ve eksiklerini daha iyi gördüklerini aktaran Hürsoy, 'Bizden iyi oynadılar. Biz çok yeni başladık. Dün akşam takımla beraber olduk. Dışardan takip ediyoruz ama içine girince bugünkü maç bize neyimiz eksik neyimiz fazla onları görme imkanı sağladı. Eksiklerimizin fazla olduğunu gördük. Mental anlamda oyuncuların son haftalarda maç kaybetmeleri motivasyon olarak diğer psikolojik faktörleri düşürdü. İlk halletmemiz gereken bu. Savunma anlamında oyuncular, elinden gelen gayreti gösterdi. Takım savunmasında genelde kötü değildik ama hücumda eksiklerimiz olduğunu gördük. Çok top kaybettik. 7'nci dakikada gol kaçırdık. Gol olsa farklı olur muydu bilemiyorum. Ligin süresi kısaldı. 6 maç var. Diğer maçlarımız İstanbul'da. Sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Hızlandırılmış şekilde gerekeni yapacağız' diye konuştu.