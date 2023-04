SPOR Hüseyin Eroğlu Bütün pozitif istatistiklerde zirvedeyiz

Hüseyin Eroğlu Bütün pozitif istatistiklerde zirvedeyiz

Gökhan İÇKİLLİSAMSUN, (DHA)- Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hafta sonu kendi sahalarında oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına güçlü bir kadroyla çıkmak istediklerini belirtti.

Geçen hafta Eyüpspor'un yenilmesiyle ligin bitimine 6 hafta kalan Süper Lig'e çıkmayın garantileyen Samsunspor'da Pazar günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadyumu'na oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor.

Antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hüseyin Eroğlu, 'Hedefimize ulaştık ama lig bitmedi. Kalan müsabakalarda şampiyon takıma yakışır bir performans sergilemek zorundayız. Lige çıkmak için, Play-Off'a kalmak için, kümede kalmak için çok ciddi bir mücadele var. ve biz daha önceki maçlarda nasıl performans sergilediysek, nasıl yüksek konsantrasyonla oynadıysak aynı ciddiyeti göstermek zorundayız. Bu şampiyon takımın karakteridir. Ancak, bir ayda 8 maç oynamaktan 10 günde bir maç oynamaya inince oyuncuların konsantrasyonunda ve odaklanmasında sıkıntılar olabilir. Antrenmanlardaki durumlara bakarak Keçiörengücü maçına da en doğru 11 ile kazanmak için çıkacağız. Umarım o gün şampiyonluğu kutlamak için tribünlere gelecek taraftarlarımıza ve televizyondan izleyenlere yine güçlü bir oyunla yeni bir mutluluk yaşatırız' dedi.

Bütün pozitif istatistiklerde zirvede olduklarını belirten Eroğlu, 'Futbolda başarının vazgeçilmez bazı prensipleri var. Öncelikle çok çalışmak, planlı ve doğru çalışmak. Rakip takım analizleri doğrultusunda taktik planlar hazırlamak. Oyuncuyu sisteme ikna etmek ve oyun içinde doğru müdahaleler yapmak. Tabii ki burada, bu işleri doğru yaparsanız futbolun size ödül verdiğini yaşayarak gördük. Biraz puan dezavantajımız vardı, camia gergindi. Her maçı çok yoğun yaşayan bir şehir olduğumuz için her maç son şans gibiydi ve oyuncuların ikna olması sayesinde her finalden güçlenerek çıktık. Bütün pozitif istatistiklerde zirvedeyiz. En çok gol atan, en çok kazanan, rakip ceza alanında en çok topla buluşan, en çok şut atan, rakiplere en az pozisyon veren, en çok koşan takım olmak' diye konuştu.

Formayı adaletli dağıttığını ifade eden Hüseyin Eroğlu, 'Kimi zaman 5, kimi zaman 7 eksiğe rağmen mazeretlere sığınmadan aşağı yukarı aynı kalitede futbol oynayabilmek beni çok gururlandırıyor. ve taraftarlarımız ve futbol yorumcularının bize güveni de çok önemli. Eksiklerimize rağmen taktik ve form durumu gereği bir hafta önce 11'de başlayan oyuncuyu kadroya almadığımda eleştiri dahi olmadı. Formayı adaletli dağıttığım konusunda futbolcuları ve kamuoyunu ikna edebilmiş olmam çok önemli' şeklinde konuştu.