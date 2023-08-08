SPOR Hatayspor'a yeni forma sponsoruVolkan Demirel Hatayspor, bundan sonra herkesin 2'nci takımıdırHedefimiz, bu sene başarı ya da galip gelmek değil Hatay'a umut olmakSon 2 transfer hariç 1 Euro bile harcamadıkSezer AFŞAR - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un...

SPOR Hatayspor'a yeni forma sponsoru

Volkan Demirel Hatayspor, bundan sonra herkesin 2'nci takımıdır

Hedefimiz, bu sene başarı ya da galip gelmek değil Hatay'a umut olmak

Son 2 transfer hariç 1 Euro bile harcamadık

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un resmi forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Spor giyim markası Puma, Şahsi Meselemiz sloganıyla hareket ederek 2023-2024 sezonunda Atakaş Hatayspor'un resmi forma sponsoru oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine sponsor markanın Middle East (Orta Doğu) Genel Müdürü Taner Seyis, Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yanı sıra basın mensupları katıldı. Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, kendileri için çok özel bir gün olduğunu belirterek, Az önce tanıtım filmini seyrederken duygulandım. Bizim depremi yaşadığımız güne gittim. Bugünleri görmek güzel. Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği Hatay'ımıza buradan bir mesaj veriyoruz, o çok daha güzel. Yaşadıklarımızı tekrar etmek istemiyorum. Sponsor markanın ailesine çok teşekkür ediyorum. Yarattıkları formaların hepsinin bir hikayesi var. Bu hikayenin hepsi özel bir şekilde tasarlandı. Sahalara dönen ama yaşama dönemeyen bir Hatay var. Şehrimiz ne zaman toparlanacak bilmiyoruz. İnşallah bu da en kısa zamanda olacaktır dedi.

Aydın Toksöz, Hatayspor'un stadıyla ilgili fizibilite çalışmalarının yapıldığını, Mersin'de karşılaşmalarını oynayacakları stadın ise tamamen hazır olduğunu sözlerine ekledi.

VOLKAN DEMİREL HATAYSPOR, BUNDAN SONRA HERKESİN 2'NCİ TAKIMIDIR

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise sponsor marka tarafından yaratılan formaların hepsinin bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, Yanılmıyorsam nisan ayıydı. Bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeden sonra önüme daha iyi bakmamı sağladılar. Buradan sponsor markaya çok teşekkür etmek istiyorum. Desteklerini hiçbir zaman unutmayacağım. O gün darmadağın bir takım vardı. Bugün ise güçlü bir takım var. Huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Hatayspor formasıyla bu desteğinizle çok güzel işler yapacağız. Siyah forma, 6 Şubat gecesi hatırlansın diye yapıldı. Bu kayıpları her zaman hatırlayalım diye yapılan bir forma. Bu formanın bütün gelirleri de depremzedeler için bağışlandı. Kırmızı formayı da Mersinliler için yaptık. Onlar bizi kabul ettiler. Onların stadını kullanacağız. O yüzden onlara teşekkür etmek için yapılan bir forma. Hatayspor, bundan sonra herkesin 2'nci takımıdır. Hatay, herkesin şahsi meselesidir. Depremden etkilenen iller için desteğini bekliyoruz diye konuştu.

HEDEFİMİZ, BU SENE BAŞARI YA DA GALİP GELMEK DEĞİL HATAY'A UMUT OLMAK

Volkan Demirel, Hatayspor'u ayağa kaldırmaya en başından beri inandığını söyleyerek, Biz bu ligin içinde varız. Elimizden geldiğinde ayakta kalacağız. Hedefimiz, bu sene başarı ya da galip gelmek değil Hatay'a umut olmak. Futbol büyük bir organizasyon. İlk günden beri Hatay'da kalmak istedim. İnsanlar, 'neden' diye sordu, ben de 'öyle gerekiyor' dedim. Ben inandım bu takımı ayağa tekrar kaldırabilmek için. İnsanların da inanmasını istiyorum. Futbolcu arkadaşlarım, yönetimimiz, bize destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz tekrardan ayağa kalktık. Bundan sonraki süreçte yürüyeceğiz ve koşacağız. Biz, 11 ildeki insanlara umut olmaya çalışacağız şeklinde konuştu.

Volkan Demirel, maç günleri Hatay'dan Mersin'e taraftarların ücretsiz bir şekilde getirileceğiniz belirterek, Mersin'de 250 bin Hataylı var. O yüzden bizim Mersin'i seçme sebebimiz buydu. İnşallah maç günleri Hatay'dan belediyeler aracılığıyla Mersin'e vatandaşlarımızı getireceğiz açıklamasında bulundu.

SON 2 TRANSFER HARİÇ 1 EURO BİLE HARCAMADIK

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Demirel, Bu süreçte yaklaşık 1500 oyuncu izledim. 15 tane oyuncu belirledim ve 13 tanesiyle anlaştım. Anlaşamadığımız oyunculardan biri Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir takımı seçti, diğeriyle ise maddi konularda anlaşamadık. Son 2 transfer hariç transferlerimize 1 Euro bile harcamadık. Hepsi bizim durumumuzu bilerek geldi. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Transferler devam edecek. Bonservis durumları olduğu için bu konuları da sponsorlarımızla çözeceğiz. Ben Hatay'ı maddi anlamda zorlamadan manevi olarak yukarı taşımak istiyorum dedi.

Sponsor markanın Middle East (Orta Doğu) Genel Müdürü Taner Seyis ise yaptığı açıklamada, Trajedi sonrası kulüp ile hemen iletişime geçtik. Onlara yardım edebileceğimizi biliyorduk. Bu projeden bir gelir elde etmeyeceğiz. Formalardan elde edilen bütün gelirler, direkt olarak kulübe gidecek. Bu trajediyi yaşayan bir şehrin takımını yeniden hazırlamak için Volkan'ın 6 aya ihtiyacı vardı ve bunu başardı. Bu gerçekten inanılmaz. Hatayspor, bundan sonra herkesin 2'nci takımı. Lütfen bu trajediyi unutmayalım. Siyah formadan alın, giyin ve bu kulübü destekleyin. Bu forma, hayatınız boyunca bu trajediyi hatırlamak için size yardımcı olacaktır ifadelerini kullandı.