SPOR Hakkarigücü Spor - Fenerbahçe: 1-1 - Haberler

SPOR Hakkarigücü Spor - Fenerbahçe: 1-1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HAKKARİ'de Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde eden Hakkarigücü Spor, Play-Off 1. Tur ilk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı ağırladı.
HAKKARİ'de Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde eden Hakkarigücü Spor, Play-Off 1. Tur ilk maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.
Merzan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü 71. dakikada Kennya Cordner kaydederken, ev sahibi ekibin golü ise 34. dakikada Süheyla Çalçınar'dan geldi. Karşılaşmanın 52. dakikasında rakibiyle çarpışarak omzundan sakatlanan Fenerbahçeli Mariana Jaleca maça devam edemedi ve yerini Dilan Bora'ya bıraktı.
Play-Off 1. Turu'nun rövanş maçı 21 Mayıs Cumartesi günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Bu karşılaşma ise saat 16.00'da başlayacak.
(FOTOĞRAFLI)
Demirören Haber Ajansı / Güncel