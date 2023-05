SPOR Hacı Esmer Avcı Tennis Cup'ta şampiyon Maria Lourdes Carle

İSTANBUL,(DHA) - Bodrum'un profesyonel düzeydeki ilk turnuvası olan W60 Hacı Esmer Avcı Tennis Cup'ta şampiyon Maria Lourdes Carle oldu.

W60 Hacı Esmer Avcı Tennis Cup, Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Romanya, Rusya, Almanya, Letonya, Ukrayna, Kuzey Afrika, İspanya, Arjantin, Hollanda, Büyük Britanya, Sırbistan, İsveç, Bulgaristan ve Slovakya olmak üzere 16 ülkeden sporcuların katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuvada Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, Berfu Cengiz, Ayla Aksu, İlay Yörük, Ayşegül Mert, Melis Sezer, Melis Ayda Uyar, Selina Atay, Defne Çırpanlı olmak üzere tekler ve çiftler kategorisinde 10 temsilcimiz mücadele etti. Dün gerçekleşen çiftler finalinde Oana Gavrila/Isabelle Haverlag ikilisi, temsilcimiz Ayla Aksu ve Büyük Britanyalı partneri Harriet Dart'ı 6-4, 7-6 yenerek şampiyon oldu. Berfu Cengiz ise teklerde yarı finale yükseldi. Cengiz, Maria Lourdes Carle'ye 6-2, 6-4 yenildi.

Toplamda 85 bin Dolar ödüllü turnuvanın 60 bir Dolarlık kadın tekler finalinde Irina Maria Bara'yı 6-4,6-4'lük skorla yenen Maria Lourdes Carle şampiyonluğun sahibi oldu. Profesyonel düzeydeki 11'inci şampiyonluğunu elde eden Arjantinli raket Carle'ye ve turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Irina Maria Bara'ya kupaları mücadelenin ardından düzenlenen törenle takdim edildi.

CENGİZ DURMUŞ: TURNUVADA DERECEYE GİREN SPORCULARI BİR KEZ DAHA TEBRİK EDİYORUM

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Hacı Esmer Avcı Tennis Cup'ın bu sene ilk kez yapıldığını ifade ederek, "Bizler Türkiye'nin her bölgesinde turnuvalar yapıp dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek adına çalışmalar yaparken en elzem paydaşlarımızdan biri sponsorlarımız. Sporun ve sporcuların gelişiminde sponsorluklar çok önemli bir motivasyon kaynağı. Hacı Esmer Avcı'nın adını verdiğimiz bu anlamlı turnuvada her bir sporcumuz burada olmaktan duydukları mutluluğu ve bir sonraki sene yeniden burada olmak istediklerini bizlere bizzat bildirdi. Eminim ki buradan dünyanın başka kentlerinde turnuvalara giden her sporcu bizlerin artık birer elçisi olarak bu turnuvadan, kortlardan ve görmüş oldukları misafirperverlikten memnuniyetle bahsedecektir. Turnuva organizasyon ekibine teşekkür ediyorum, hafta boyunca büyük bir mücadele ortaya koyarak turnuvada dereceye giren sporcuları bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Hacı Esmer Avcı Tennis Cup 22-27 Mayıs tarihleri arasında toplamda 25 bin Dolar ödüllü erkekler turnuvasıyla devam edecek.