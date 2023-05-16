SPOR Göztepe ? Çaykur Rizespor maçının ardından

Göztepe ? Çaykur Rizespor maçının ardından

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ile Çaykur Rizespor 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Play-Off'tan da olsa Süper Lig'e yükseleceklerini belirtti. Özkayımoğlu, Futbolda, kupalar, puanlar ve galibiyetler gelip geçicidir, karaterle anılmak önemlidir. Çok karakterli futbolcu gurubumuz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Her şeyi yoktan var ettiler. Biz Göztepe olarak saha içinde gereken mücadeleyi verdik. Sahada kalacağız, sahada mücadele edeceğiz. Hayırlısıyla bu takımı Süper Lig'e taşıyacağız. Biz çok kenetlendik. Taraftarla birlikte şahane bir aile olduk. Futbolcular vazgeçmiyor, taraftarlar vazgeçmiyor. Bizim ayak seslerimizi herkes duyacak. Bodrum'u yenersek 4'üncü bitiriyoruz. Play-Off'ta tek maçı, tek sahada yani evimizde oynayacağız. Hazırlığımız bu yönde olacak dedi.

BÜLENT KORKMAZ HAFTAYA ALACAĞIMIZ 1 PUAN BİZİ SÜPER LİG'E TAŞIYACAK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz,Direkt Süper Lig'e yükselme şanslarını son haftaya bıraktıklarını belirterek, İzmir'e kazanmak için gelmiştik. Ancak burada kaybetmemek de önemli. Haftaya alacağımız 1 puan bizi Süper Lig'e taşıyacak. Hafta başından beri savunma anlamında çalıştığımız alanlardan goller yedik. Ancak 3-1'den sonra geri dönüşümüz çok iyi oldu. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Özellikle ligin ikinci devresinde çok önemli işler yaptılar dedi.