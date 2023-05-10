SPOR Goalball Milli Takımı, Paralimpik Yaz Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

Goalball Milli Takımı, Paralimpik Yaz Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)- TÜRKİYE Goalball Erkek Milli Takımı, 2023 Paralimpik Yaz Oyunları öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere'nin Birmingham kentinde 17-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Paralimpik Yaz Oyunları'na katılacak olan milli takım, 2015 yılında kazanılan Avrupa Şampiyonluğunu bu yıl da yaz oyunlarında tekrarlamak istiyor. Aksaray'da kamp yapan milliler, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Goalball Erkek Milli Takımı Sportif Direktörü Gökhan İnce, "Paralimpik Yaz Oyunları'na hazırlık kampında çalışmalarımız sürüyor. 17-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham şehrinde gerçekleştirilecek olan şampiyonaya hazırlanıyoruz. Orada şampiyon olup 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almak istiyoruz. Türkiye Kadın Goalball takımımız dünyada 1'inci sırada. Erkekler ise 5'inci sırada yer alıyor. Türkiye olarak tek hedefimiz var. O da şampiyonluk elde etmek. 24 Nisan'da başlayan kampımız 13 Nisan'da ise sona erecek. Günde çift idman yapıyoruz 'diye konuştu.

'SÜREKLİ YÜKSELEN BİR BAŞARI GRAFİĞİMİZ VAR'

Rakiplerinin dünya sıralamasının zirvesinde olan takımlar olduğunu belirten İnce, "ABD, Ukrayna, Almanya, Japonya ve Kanada gibi 16 farklı ülkeden takımlar şampiyonaya hazırlanıyor. 16 takım içerisinde Türkiye olarak biz favoriyiz ve birinciliği göğüslemek istiyoruz. Daha önce de 2012 yılında Paralimpik Oyunları'nda 3'üncü olmuştuk. Bu cumhuriyet tarihinin takım sporunda bir ilki oluşturmuştu. 2015 yılında ise erkek takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. 2021 yılında ise ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük derecesi elde ettik. Ülke olarak sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Yeni alacağımız dereceyi ülkemizle paylaşarak son günlerde yaşanılan felaketlere karşı moral kazandırmak istiyoruz? diye konuştu.

'İLK HEDEFİMİZ KOTA ALMAK'

Takım oyuncusu Oğuzhan Yılmaz ise, takımda ekip ruhunun olduğunu söyledi. Yılmaz açıklamasının devamında şöyle konuştu:

'Paralimpik Yaz Oyunları'na iyi hazırlanıyoruz. Hocalarımız bizlere çok farklı taktikler veriyor. Bu noktada hedeflerimize şaşmadan gitmeye çalışıyoruz. Hedefimizi yüksek tutuyoruz. İlk hedefimiz olimpiyatlara kota almak. Takım oyuncularının birbirine olan güveni tam.?