SPOR Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu: Maça en iyi şekilde çıkacağız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu: Maça en iyi şekilde çıkacağız

"Telafisi olmayan haftalardayız"

"Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor"

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)-

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ligin 36'ncı hafta mücadelesinde 7 Mayıs Pazar günü Bursa'da oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bitime 3 hafta kala ligde kalma mücadelesi veren iki ekibin karşılaşacağı maç öncesi hazırlıklara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, çalışmaların iyi gittiğini ve ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

'İNŞALLAH GALİP GELECEĞİZ'

Son aldıkları galibiyetin moral ve motivasyonlarını yükselttiğini ifade eden Kaloğlu, "Biz sürecin içine bakmıyoruz, sürecin sonuna bakıyoruz. Rizespor mağlubiyetinde üzüldük ama sürecin sonu önemli. Biz maç maç gidiyoruz. Rakibimizle olacak bir karşılaşma. 6 puanlık ya da 9 puanlık bir maç diyebilirsiniz. Biz iyi hazırlandık, rakibimizi iyi analiz ettik. Kendimizi de iyi analiz ediyoruz. İyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. İnşallah galip geleceğiz. Ligde fikstürün boyu kısaldı ve telafisi olmayan haftalardayız. Sadece oyuncular için değil, tüm futbolun paydaşları için de makas daraldı. Heyecan da son raddede. Bir an önce biz yerimizden üste çıkıp rakiplerimizi altımıza almak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Kaleci Phillip'in bir cezası var. Onun dışında sakat ve cezalımız yok. Tam kadro çalışıyoruz. En iyi şekilde maça çıkacağız" dedi.

"HAKEMLERİN SON HAFTALARDA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Spor Toto 1'inci Lig'deki Altınordu-Bandırmaspor maçını yöneten Ali Palabıyık'a performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmeyeceği kararını değerlendiren Kaloğlu, "Herkes için çok dikkatli olunması gereken haftalardayız. Buradaki en ufak hatalar birçok takımın kaderini belirleyebiliyor. Geçen hafta Altınordu-Bandırmaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık'ın yaptığı bir hata var ama ben kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Altınordu'nun bu karşılaşmadan aldığı 1 puan belki de sezon sonu neticeyi belirleyecek. Biz Gençlerbirliği camiası olarak ve kendim de hiç bu zamana kadar hakemlere yüklenmedik, hakemlerle ilgili bir açıklama yapmadık. Rizespor maçında da hakem Erkan Özdamar bence rakibi 10 kişi bırakabilirdi, bırakması da gerekiyordu. Belki biz 30 dakika rakipten 1 kişi fazla oynayacaktık. Yine de bizim için o maç orada kaldı. Maçtan önce ya da maçtan sonra bu tip açıklamaları yapmadık. Hakemleri etki altına almak istemiyoruz ama hakemlerimizin de son haftalarda çok çok dikkatli olması gerekiyor. Ali hocanın ben iyi konsantre olmadığını düşünüyorum. Çok dikkatli olunması gereken haftalardayız" diye konuştu.