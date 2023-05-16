SPOR Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçının ardından

Sakaryaspor maçının ardından

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig'in 37'nci haftasında sahasında Sakaryaspor'u konuk eden Gençlerbirliği, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın değerlendirmelerde bulundu.

Olağanüstü mücadeleden ötürü takımını kutlayan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Oyuncularım gerçekten tarih yazıyor, yazmaya da devam edecekler. Sakaryasporlu oyuncuları da tebrik ediyorum. Maçtan önce stresin yoğun olcağını biliyorduk. bulunduğumuz konum nedeniyle stresli haftalar yaşıyoruz. Son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Çok geriden geldik, yukarılara çıkmaya devam ediyoruz. Sakaryaspor, lig 3'üncüsü olan bir takım, iyi bir takım. Play-off öncesi buradan 3 puan almak istediler. Bizim 3 puana daha fazla ihtiyacımız vardı. Kendi sahamızda harika seyircimizin önünde oynadık" dedi.

"HARİKA BİR 3 PUAN OLDU"

Karşılaşmaya tutuk başladıklarını ve neredeyse tek pozisyonda gol yediklerini belirten Kaloğlu, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. İlk yarı farklı da olabilirdi. Kırmızı kart biraz da dengeleri değiştirdi. İkinci yrıda yaptığımız değişiklikler ofansiz anlamda etki yaptı. Skoru da bulduk. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Oyuncularımla da konuştuk. Stres o kadar yüksek ki doğru karar veremiyorlar, doğru yerde olamıyorlar. 2-1'i yakaladık ama daha farklı da olabilirdi. Tercihlerini daha iyi yapsalardı maçın skoru daha farklı olurdu. Öyle ya da böyle maçı bitirdik. Harika bir 3 puan oldu. Buraya gelen tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her şey iyi gidiyor. Kardeşlerimle gurur duyuyorum, onları da çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

TANER TAŞKIN: MERKEZ STOPERLERDE ÇOK SIKINTIMIZ VAR

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını kaydeden Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, "Buraya 3 puan parolasıyla gelmiştik. İlk devre oynanan oyun hem skor olarak hem de oyun olarak oyunu domine eden bir Sakaryaspor vardı. Rakibimizinde düşme potasında olmasından dolayı çok zor bir maç olacağını biz zaten biliyorduk. Fakat biz buraya gelmeden önce iki merkez stoperimiz Çağlayan ve kaptan Ümit Kurt'un sakat olması bizi rotasyona mecbur etti. Orta saha oyuncusu olarak İbrahim ve yanında Donkour ile başladık. Donkour oyundan atılmasıyla beraber merkez savunma gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadı. İlk devre bu kadar iyi oynayan ve oyunu domine eden takım ikinci devreye başlarken rakibimizin iştahını arttırdı. İlk 15-20 dakika çok iştahlı bir oyunla golleri buldular. Buna rağmen beraberliği yakalayabilmek için iyi mücadele ettik. Biz şimdi ligi 5'inci olarak bitiriyoruz bu da bizim için önemliydi. Tek ve içeride oynama şansımız vardı. inşallah sakat olan oyuncularımız da bu süreçte iyileşirler. Çünkü Konkor'un da kırmızı kart almasıyla merkez stoperlerde çok sıkıntımız var. Ama Play-off'larda çok iyi oynayan bir Sakaryaspor'u gene de herkese izlettireceğiz" diye konuştu.