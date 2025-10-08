Spor Gazetecisi Leyla Hamed: İsrail Uluslararası Müsabakalardan Men Edilmeli

Spor gazetecisi Leyla Hamed, İsrail'in, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımından önce de Filistinlilere yaptıkları ve uluslararası hukuku ihlallerinden dolayı uluslararası müsabakalardan men edilmesi gerektiğini söyledi.

Hamed, İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi gerektiğini kaydeden Hamed, Filistinli oyuncuların saldırıya uğradığını, öldürüldüğünü ve taciz edildiğini belirterek İsrail'in bu saldırganlığının, yeni bir durum olmadığının altını çizdi.

Hamed, "Asıl soru, FIFA'nın İsrail'i men edip etmeyeceği değil, neden daha önce bunu yapmadıkları. FIFA ve UEFA'nın (Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının hemen ardından) Rusya'ya karşı harekete geçmek için Birleşmiş Milletler (BM) onayına ihtiyacı yoktu, ahlaki bir karar verdiler. Ancak nedense Filistin için bunu yapmadılar ki bu durum, bu spor kuruluşlarının bazı insanların hayatına nasıl değer vermediğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. İsrail, sadece 2023'ten bu yana yaptıklarından dolayı değil, uzun zaman önce men edilmeliydi. Çünkü İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri onlarca yıldır belgelenmiş durumda. Ayrıca yasa dışı şekilde işgal edilmiş topraklarda oynamak gibi FIFA'nın kendi tüzüğünü de ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini engelleyen hukuki bir durum olmadığına işaret eden Hamed, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun, istediği takdirde bu kararı alma yetkisine sahip olduğunu belirtti.

Hamed, "FIFA ayak diriyor. İsrail'i yasaklama konusu her gündeme geldiğinde 'soruşturma başlattıkları' bahanesinin arkasına saklanıyorlar. Bu arada gerçek inkar edilemez. Gazze'deki tüm futbol akademileri, buralarda oynayan çocuklarla birlikte yok edildi. Filistin Futbol Federasyonu, 100'den fazlası çocuk yaklaşık 500 oyuncunun öldürüldüğünü belgeledi. Bu, bir spekülasyon değil, kanıt. İsrail'in askıya alınmamasının tek nedeni, FIFA'nın harekete geçmemeyi tercih etmesi." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA veya UEFA harekete geçmeyi reddederse, ulusal federasyonların ve kulüplerin inisiyatif alma görevi olduğunu vurgulayan Hamed, apartheid dönemde Güney Afrika'nın tam olarak bu şekilde izole edildiğini kaydetti.

"UEFA tekrar ertelerse, tek ahlaki tepki ülkelerin ve kulüplerin İsrail'i boykot etmesi olacak"

Hamed, "FIFA da Rusya hakkındaki hızlı kararını, birçok federasyonun Rusya ile maç yapmayı reddedeceği ve müsabakaların yapılamayacağı gerekçesiyle haklı çıkardı. Şu anda da aynı durumdayız. İspanya, Norveç, Türkiye ve diğer federasyonlar zaten erteleme çağrısı yapıyor. ( İsrail'in men edilmesini) UEFA tekrar ertelerse, tek ahlaki tepki ülkelerin ve kulüplerin İsrail'i boykot etmesi olacak. Bu tabandan gelen baskı, yönetim organlarını on yıllar önce yapmaları gerekeni nihayet yapmaya zorlayabilir." dedi.

"TFF'nin, İsrail'i men için çağrısı önemli bir adım"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, İsrail'in tüm sportif müsabakalardan men edilmesi için FIFA, UEFA ve dünyadaki tüm futbol federasyonu başkanlarına mektup yollayarak çağrıda bulunmasının önemli bir adım olduğunu kaydeden Hamed, bu noktada sadece açıklamaların yeterli olmayacağının altını çizdi.

Hamed, "( İsrail'in men edilmesini) UEFA oylamaya dahi izin vermezse, ulusal federasyonların sözlerin ötesine geçip harekete geçmeleri ve İsrail'i tamamen izole etmeleri gerekecek. Bunun diğer sporlarda nasıl işlediğini zaten gördük." diye konuştu.

İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın, Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı yoğun gösterilerden dolayı yarıda kesildiğini hatırlatan Hamed, ilerlemenin tek yolunun bu tarz davranışlar olduğunu ve futbolun da aynı enerjiye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Hamed, milli takım ve kulüplere "İsrail takımlarını oynatmama ve onları ağırlamama" çağrısında bulunarak tam izolasyonun, işe yarayan tek dil olduğunun altını çizdi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ile İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde bir araya gelen Infantino, "FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.